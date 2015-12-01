آذربایجان غربی رتبه ۲۶ سرانه فضای ورزشی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی سالن چندمنظوره دیزج مرگور ارومیه افزود: افزایش سرانه ورزشی یکی از مهمترین دغدغه های ما در استان است و باید با تلاش و همدلی و مساعدت های اعتباری بتوانیم به شرایط بهتری برسیم.

وی ادامه داد: برای جبران این ضعف باید طرح های عمرانی در دست اجرا و طرح های نیمه تمام بخش ورزشی هر چه سریع تر به بهره برداری برسد.

چمن گلی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۹۰ درصدی ۴۵ طرح عمرانی ورزشی در دست اجرای آذربایجان غربی اظهار داشت: سالن های سرپوشیده، زمین های چمن فوتبال، ورزشگاه های فوتبال و خانه های تخصصی رشته های ورزشی از جمله این طرحها هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با بیان اینکه تا پایان امسال ۲۰ طرح نیمه تمام ورزشی به بهره برداری می رسد، گفت: امسال اعتبارات ورزشی آذربایجان غربی از محل اعتبارات ملی با دو برابر افزایش به بیش از ۶۰ میلیارد ریال رسیده و از محل اعتبارات استانی نیز امسال نزدیک به ۹۰ میلیارد ریال به اداره کل ورزش و جوانان استان اختصاص یافته است.

در این آیین کلنگ ساخت سالن چند منظوره دیزج مرگور ارومیه با مساحت ۶۲۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی احداث می شود که در صورت تخصیص به موقع اعتبارات تا شش ماه آینده به بهره برداری می رسد.

هم اکنون ۷۲۷ مکان ورزشی روباز و سرپوشیده خصوصی و دولتی در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۶۸ باب متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان است.

آذربایجان غربی دارای ۲۵۳ سالن ورزشی شهری و ۱۱۵ سالن ورزشی روستایی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان است.

سرانه کل فضاهای ورزشی استان ۶۲ سانتی متر مربع می باشد که سهم اداره کل ورزش و جوانان ۴۲ سانتی متر مربع است و مابقی یه سایر سازمانها و نهادها تعلق دارد.