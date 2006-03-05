اولويت انجمن سينماي جوانان شناسايي استعدادها و توليد مشاركتي است

به گزارش خبرگزاري " مهر " از مشهد، ناصر باكيده ، سرپرست انجمن سينماي جوانان ايران با بيان اين مطلب افزود: انجمن سينماي جوانان ايران در راستاي اهداف بلند مدت خود سازمان دهي پروسه فيلم كوتاه را در بخش هاي مختلف توليد ، عرضه و فروش و همچنين فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت بروز و كشف استعدادهاي خلاق فيلم سازي كوتاه در اقصي نقاط كشور و بستر سازي زمينه هاي آموزشي علمي و عملي فيلم سازي به كليه جوانان علاقمند سينما و در نهايت همكاري و تعامل مثبت با ساير نهادها و سازمان هاي دولتي جهت توليد فيلم هاي مشترك را در اولويت برنامه هاي كاري خود قرارداده است .

باكيده با اشاره به فعاليت بيش از دو هزار فيلم ساز فعال در عرصه فيلم كوتاه در سراسر كشور بيان داشت : به طور متوسط هر فيلم ساز كوتاه در سال يك فيلم را كارگرداني مي كند با اين حجم توليدات سينماي كوتاه در صورت مديريت و برنامه ريزي صحيح در بخش هايي همچون عرضه ، بازاريابي و اكران فيلم كوتاه مي توان زمينه هاي لازم را جهت انتقال سرمايه به اين بخش از سينما را فراهم آورد .

سرپرست انجمن سينماي جوانان ايران با اشاره به اهميت شيوه برگزاري جشنواره هاي فيلم كوتاه در كشور گفت : جشنواره هايي معمولا مورد توجه و تاييد فيلم سازان قرار مي گيرند كه به صورت حرفه اي برگزار شوند و پارامترهايي چون انتخاب افراد كارآمد جهت عضويت در ستاد برگزاري ، شوراي سياست گذاري هيات انتخاب و هيات داوران را به درستي رعايت نموده باشند .

وي در پايان شرايط فرهنگي و جغرافيايي كشور را جهت توليد عرضه آثار فاخر و ارزشمند سينمايي مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت : با سازمان دهي شرايط توليد و عرضه فيلم كوتاه و همكاري و مشاركت با بخش هاي مختلف دولتي و در نتيجه انتقال سرمايه و امكانات به اين بخش مهم از سينماي ملي كشور مي توان در آينده نزديك به موفقيت هاي بسيار چشمگيري دست يافت .

شايان ذكر است ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي با نمايش 41 فيلم بخش مسابقه و برپايي نمايشگاه عكس متشكل از 72 قطعه عكس راه يافته به بخش پاياني در دو قسمت آزاد و آئين ها و باورهاي ديني از تاريخ 16 اسفند ماه به مدت سه روز در محل تالار فردوسي جهاد دانشگاهي مشهد برگزار مي شود .





