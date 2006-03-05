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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۶

سرپرست انجمن سينماي جوانان ايران در گفت و گو با "مهر" :

اولويت انجمن سينماي جوانان شناسايي استعدادها و توليد مشاركتي است

اولويت انجمن سينماي جوانان شناسايي استعدادها و توليد مشاركتي است

شناسايي استعدادهاي فعال در عرصه فيلم كوتاه كشور و همچنين فراهم نمودن شرايط لازم جهت توليد مشاركتي با بخش هاي مختلف دولتي از اولويت هاي برنامه انجمن سينماي جوانان ايران است.

به گزارش خبرگزاري " مهر " از  مشهد،  ناصر باكيده ، سرپرست انجمن سينماي جوانان ايران با بيان اين مطلب افزود: انجمن سينماي جوانان ايران  در راستاي اهداف  بلند مدت خود  سازمان دهي پروسه  فيلم كوتاه را  در بخش هاي مختلف  توليد ، عرضه و فروش و  همچنين فراهم نمودن  زمينه هاي لازم  جهت بروز و كشف  استعدادهاي خلاق  فيلم سازي كوتاه در اقصي نقاط كشور  و بستر سازي زمينه هاي آموزشي علمي و عملي فيلم سازي  به كليه جوانان  علاقمند سينما و در نهايت همكاري  و تعامل مثبت  با ساير نهادها و سازمان هاي دولتي  جهت توليد فيلم هاي مشترك  را در اولويت برنامه هاي كاري خود قرارداده است .

 باكيده  با اشاره به فعاليت بيش از دو هزار فيلم ساز  فعال در عرصه  فيلم كوتاه در سراسر كشور  بيان داشت :  به طور  متوسط هر فيلم ساز كوتاه در سال يك فيلم  را كارگرداني مي كند  با اين حجم توليدات  سينماي كوتاه  در صورت  مديريت و برنامه ريزي  صحيح  در بخش هايي همچون  عرضه ، بازاريابي  و اكران فيلم كوتاه مي توان زمينه هاي لازم  را جهت انتقال سرمايه  به اين بخش  از سينما را فراهم آورد .

سرپرست انجمن سينماي جوانان ايران  با اشاره به اهميت شيوه برگزاري جشنواره هاي فيلم كوتاه  در كشور گفت : جشنواره هايي معمولا مورد توجه  و تاييد فيلم سازان قرار مي گيرند كه  به صورت حرفه اي برگزار شوند  و پارامترهايي چون انتخاب  افراد كارآمد جهت عضويت  در ستاد  برگزاري ، شوراي سياست گذاري  هيات انتخاب و هيات داوران را به درستي  رعايت نموده باشند .

 وي در پايان  شرايط فرهنگي  و جغرافيايي كشور را جهت  توليد عرضه آثار  فاخر و ارزشمند  سينمايي  مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت : با سازمان دهي شرايط  توليد و عرضه فيلم كوتاه و همكاري و مشاركت  با بخش هاي مختلف  دولتي و در نتيجه  انتقال سرمايه  و امكانات به اين بخش مهم از سينماي ملي كشور  مي توان  در آينده نزديك  به موفقيت هاي بسيار چشمگيري دست يافت .

شايان ذكر است ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي با نمايش  41 فيلم بخش مسابقه  و برپايي نمايشگاه عكس متشكل از 72 قطعه عكس راه يافته به بخش پاياني  در دو قسمت آزاد و آئين ها  و باورهاي ديني  از تاريخ 16 اسفند ماه به مدت سه روز  در محل تالار فردوسي جهاد  دانشگاهي مشهد  برگزار مي شود .


 

کد مطلب 298971

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