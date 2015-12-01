طرح تکثیر و پرورش انبوه آرتمیا در آذربایجان‌ غربی خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایحان غربی، یوسفعلی اسدپور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری این سازمان اظهارداشت: طرح تکثیر و پرورش انبوه آرتمیا در استخرهای پرورشی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور از اول آذر ماه به دلیل شرایط آب و هوایی و سرمای هوا و نیز کاهش دمای آب استخرهای پرورشی و متعاقب آن کاهش تولید آرتمیا در استخرها خاتمه یافت.

وی ادامه داد: کار پرورش انبوه و متراکم آرتمیا به دلیل شرایط نامساعد و بحرانی دریاچه ارومیه که از فروردین امسال به منظور حفظ گونه ارزشمند آرتمیای ارومیه و ترویج تکثیر و پرورش آن و حل مشکل منطقه آغاز شده بود، با همکاری بخش خصوصی انجام پذیرفت.

اسدپور افزود: در این طرح پرورش آرتمیا در مساحتی بالغ بر یک هزار متر مربع و به مدت هفت ماه به طول انجامید و در این باره در این مدت بیش از یک هزار و 200 کیلوگرم توده زنده آرتمیا و حدود 30 کیلوگرم سیست آرتمیا تولید شد که در داخل کشور توزیع و به مصرف رسید.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور عمده مصرف کنندگان آرتمیا را تولید کنندگان و پرورش دهندگان ماهیان زینتی از استان‌های مختلف عنوان کرد و اظهارداشت: آرتمیا ارزش غذایی بالایی به خصوص برای آبزیان دارد.

وی با اشاره به دستاوردها و مزایایی تولید انبوه آرتمیا در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: استفاده از پوشش نایلونی و جلوگیری از نفوذ آب‌ بری، نخستین بار در منطقه جهت رعایت اصل صرفه‌جویی در آب، کاهش مصرف آب و جلوگیری از نشت آب شور به زمین‌های اطراف انجام شد.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور اضافه کرد: مزایای تولید انبوه آرتمیا، کاهش هزینه‌های مربوط به تامین آب و افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه‌های تولید آب سبز و هزینه‌های جانبی تولید است.

وی همچنین عنوان کرد: نتایج حاصله نشان می‌دهد که تولید انبوه آرتمیا در استخرهای نایلونی می‌تواند در این شرایط جایگزین مناسبی در برآورد نیازهای کشور به آرتمیا، افزایش تولید در واحد سطح، سودآوری مناسب و در نهایت جایگزین کشت مناسب در منطقه شود.