اقدامات بهداری ناجا برای اربعین در مرزها تشریح شد

سرهنگ حسین نظری در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمینه پیشگیری، بسته های بهداشتی ناجا بین نیروهای مشغول در مرز تقسیم شد تا کمتر دچار آلودگی و بیماری شوند. ضمن اینکه نیروهای یگان ویژه در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هم به خوبی به وظایف خود عمل کردند.

وی افزود: بهداری ناجا در قالب پلیس های تخصصی با برنامه ریزی هایی در طرح تخصصی اربعین قرارگاه ظفر، اقدامات خود را شروع و ۱۰ روز پیش از شروع حرکت زائران حسینی نیروهای خود را در مکان هایی که از قبل تعیین شده مستقر کرد.

فرمانده بهداد یگان های ویژه ناجا تصریح کرد: پلیس های تخصصی نیز اقدامات امنیتی و مردم یاری خود را شروع کردند و نیروهای یگان ویژه، اقدامات امنیتی را پیش بردند. همچنین نیروی های انتظامی و راهور نیز وظایف تخصصی محوله خودشان را انجام می دادند.

نظری اضافه کرد: در قالب طرح مردم یاری، هم چادرهایی در نظر گرفته شد تا در اختیار زائران قرار دهند. در عین حال نیز برای پشتیبانی، چادرهایی در این خصوص تهیه شده به طوری که ۱۰ تیم پزشکی و ۱۰ آمبولانس در مرز مهران مستقر کردیم. همچنین به همین منوال نیز پنج آمبولانس در شلمچه و پنج آمبولانس در چذابه مستقر شدند.

وی بیان کرد: علاوه بر آن، همه نیروها واکسیناسیون شدند و توصیه هایی لازم در قالب کتابچه های بهداشتی بین آنها توزیع شد.

فرمانده بهداد یگان های ویژه ناجا گفت: همه پرسنل مستقر در سه مرز مهران، شلمچه و چذابه به منظور ایمن سازی در برابر بیماری های تنفسی و واگیردار، واکسیناسیون شدند.

نظری ادامه داد: آموزش هایی در زمینه بیماری های تنفسی و وبا که بسیار شایع است به نیروها داده شده و خوراک و آب آشامیدنی پرسنل مستقر در مرزها را مجزا کرده و برای این کار از ظرف های یک بار مصرف استفاده کردیم.

وی عنوان کرد: در مهران تنها در یکی از آمبولانس ها روزانه هزار نفر ویزیت شده اند البته هنوز آماری از تعداد کسانی که توسط نیروهای بهداشت و درمان ناجا ویزیت شده اند در دسترس نیست که پس از جمع بندی های لازم این کار انجام می شود.