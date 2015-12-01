۱۵ عضو تیم ملی فوتبال ونزوئلا تهدید به کناره گیری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعضای تیم ملی ونزوئلا به شدت به اظهارات هفته گذشته لائوریانو گوسالس، رئیس فدراسیون ونزوئلا، مبنی بر اینکه بازیکنان دسیسه چیده اند تا مربی تیم نوئل سان‌وینسنته را زمین بزنند، واکنش نشان دادند.

بر پایه گزارش افه، گونسالس گفته بود جریانی داخل تیم وجود داشته که مربی تیم را زمین بزند. کسی که بهترین مربی فوتبال ونزوئلا است.

۱۵ بازیکن تیم فوتبال ونزوئلا در بیانیه ای نوشتند که این اظهارات کاملا نادرست است و اعتبار و آبروی آنها را زیر سوال می برد.

بازیکنان گفتند در چنین فضایی که از سوی مدیران فوتبالشان آسیب دیده، حاضر به ادامه همکاری نیستند.

در این بیانیه آمده است: تا زمانی که فدراسیون فوتبال ونزوئلا با مدیران فعلی اداره شود... رویای راهیابی به جام جهانی به مخاطره می افتد.

ونزوئلا در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در منطقه آمریکای جنوبی در رده آخر قرار دارد.