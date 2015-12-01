به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه کتابات عراق در مطلبی با عنوان «اربعین سراسر احسان و بخشش» نوشته است: سئوالات زیادی نزد بیشتر ملتها وجود دارد و جوابی برای آن پیدا نشده است که راز حضور میلیون ها زائر در مسیری واحد آن هم بدون آمادگی های قبلی چیست؟

چه عاملی سبب می شود که سالخورده و پیری به مدت یکماه با پای پیاده حرکت کند در حالی که نمی داند چه تناول خواهد کرد و کجا استراحت خواهد کرد و امنیت راه چگونه است؟!

چگونه ممکن است که این جمعیت انبوه به طور خود جوش مسیر کربلا را به شوق امام حسین(ع) طی کنند در حالی که راهبری ندارند. در این مسیر هر فردی خادم و خدمتگزاری برای دیگری است. همه با سعه صدر با یکدیگر برخورد می کنند.

این درحالی است که عراق گرفتار تروریسم است و همواره از زمان های قبل نیز ظلم و جور سلاطین و اقدامات سرکوبگرانه علیه زائران امام حسین(ع) وجود داشته است.

این رسانه عراقی می نویسد: دشمنان امام حسین(ع) خواستند که موضوع کربلا را در همان صحرای کربلا دفن کنند اما این موضوع در سینه ها نقش بست و نسل به نسل عشق به امام حسین(ع) ادامه یافت. پیروان مکتب حسینی صاحب جود و کرامت هستند.

همه از خرد و کلان، پیر و جوان حکومتی و غیر حکومتی همه میهمان سفره احسان ارباب شان امام حسین(ع) هستند. اربعین محفلی برای همه افراد با همه زبانهاست و همگی زیر پرچم امام حسین(ع) و مکتب آن هستند. در این مکتب همه از یکدیگر برای احساس و بخشش سبقت می گیرند.

همه انسانیت را مورد توجه قرار می دهند و به امام و پیشوای خود امام حسین(ع) اقتدا می کنند.آری این سفری از عطا و بخشش و احسان به عطای حسینی است.

اربعین امام حسین(ع) از آیین ها و مراسمی است که عراقی ها از هزار سال قبل با وجود همه شرایط سیاسی همچنان به برپایی آن همت می گمارند. ظلم بنی امیه و بنی عباس، اشغالگران و دیکتاتورها به ویژه صدام نتوانست مانعی در مسیر مشتاقان امام حسین(ع) ایجاد کند. کربلا، نجف اشرف، کاظمین و سامراء همواره میعادگاه دوستداران اهل بیت(ع) بوده است.