صفار هرندی به دانشگاه خوارزمی می رود

علی اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با شاره به برنامه های ۱۶ آذر «روز دانشجو» در دانشگاه خوارزمی گفت: دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم، شنبه ۱۴ آذر از ساعت ۱۲.۳۰ الی ۱۴ در سالن الغدیر دانشکده ادبیات این دانشگاه سخنرانی می کند.

وی ادامه داد: روز دوشنبه همزمان با ۱۶ آذر مراسم تجلیل از شهدای گمنام در سالن الغدیر این دانشگاه دانشکده ادبیات برگزار می شود و بعد از نماز مغرب و عشاء دکتر محمد صالح جوکار نماینده مجلس در سالن الغدیر دانشکده ادبیات سخنرانی خواهد داشت.

معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی افزود: تریبون آزاد دانشجویی نیز از روز یکشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۷ آذر ماه در محوطه دانشگاه برگزار می شود.

وی یادآورشد: همچنینن به مناسب روز دانشجو فضاسازی مناسبی در محوطه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها ایجاد شده است و برنامه هایی که وزارت علوم اعلام کرده نیز در این روزها اجرا می شود.