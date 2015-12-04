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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

به مناسبت ۱۶ آذر ؛

صفار هرندی به دانشگاه خوارزمی می رود

صفار هرندی به دانشگاه خوارزمی می رود

معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی از سخنرانی صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم به مناسبت روز دانشجو در این دانشگاه خبر داد.

علی اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با شاره به برنامه های ۱۶ آذر «روز دانشجو» در دانشگاه خوارزمی گفت: دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم، شنبه ۱۴ آذر از ساعت ۱۲.۳۰ الی ۱۴ در سالن الغدیر دانشکده ادبیات این دانشگاه سخنرانی می کند.

وی ادامه داد: روز دوشنبه همزمان با ۱۶ آذر مراسم تجلیل از شهدای گمنام در سالن الغدیر این دانشگاه دانشکده ادبیات برگزار می شود و بعد از نماز مغرب و عشاء دکتر محمد صالح جوکار نماینده مجلس در سالن الغدیر دانشکده ادبیات سخنرانی خواهد داشت.

معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی افزود: تریبون آزاد دانشجویی نیز از روز یکشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۷ آذر ماه در محوطه دانشگاه برگزار می شود.

وی یادآورشد: همچنینن به مناسب روز دانشجو فضاسازی مناسبی در محوطه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها ایجاد شده است و برنامه هایی که وزارت علوم اعلام کرده نیز در این روزها اجرا می شود.

کد مطلب 2989725
زهرا سیفی

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