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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

مذاکرات آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره تسلیحات هسته‌ای کره شمالی

مذاکرات آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره تسلیحات هسته‌ای کره شمالی

وزارت خارجه آمریکا از برگزاری نشست سه جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن پیرامون کره شمالی در سوم دسامبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد نشست سه جانبه نمایندگان آمریکا، کره جنوبی و ژاپن درباره فعالیت های هسته ای کره شمالی در سوم دسامبر (۱۲ آذر ماه) برگزار می شود.

در بیانیه صادره این وزارتخانه آمده است: «سونگ کیم» نماینده ویژه آمریکا در امور سیاست کره شمالی، «هوانگ جون کوک» نماینده ویژه کره جنوبی در امور امنیتی شبه جزیره کره و «کیمی هیرو ایشیکانه» مدیر اداره امور آسیا-اقیانوسیه وزارت امور خارجه ژاپن در این نشست قرار است درباره فعالیت های هسته ای کره شمالی با یکدیگر به گفتگو بپردازند.

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا مکان این نشست را واشنگتن اعلام کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این مذاکرات در راستای همکاری های سه کشور در تلاش برای حل و فصل مسائل مرتبط با تسلیحات هسته ای کره جنوبی به انجام خواهد رسید. 

کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و چین از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ میلادی با کره شمالی در مذاکرات خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره شرکت کردند، اما «پیونگ یانگ» به دنبال ادامه تهدیدات واشنگتن نهایتاً اعلام کرد که از مذاکرات مذکور کناره گیری می کند.

کد مطلب 2989726

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