  1. سلامت
  2. درمان
۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

از اول تا نهم آذر؛

۱۰۴ هزار زائر ویزیت شدند/۱۳ هزار مورد پانسمان

۱۰۴ هزار زائر ویزیت شدند/۱۳ هزار مورد پانسمان

معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، از مراجعه بیش از ۱۳۹ هزار زائر حسینی به پایگاه های امدادی هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی حیدری با اعلام آمار روز نهم ارائه خدمات به زائران در پایگاه‌های هلال‌احمر، عنوان کرد: ۱۳۹ هزار و ۷۳ مورد خدمات درمانی به زائران امام حسین(ع) در اربعین حسینی، در روز نهم آذر و در مجموع پایگاه‌های هلال‌احمر در عتبات عالیات ارائه شده است.

وی افزود: از مجموع این خدمات، ۱۰۴ هزار و ۸۰۳ مورد ویزیت عمومی، ۱۶ هزار و ۶۸۹ مورد تزریقات، ۱۳ هزار و ۷۷۸ مورد پانسمان، ۲ هزار و ۱۴۳ مورد سرم‌ترابی، یک هزار و ۵۲۴ مورد تست قند خون، ۷۷ مورد نوار قلب، ۲۰ مورد بخیه، ۳۵ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۴ مورد گچ‌گیری و آتل‌بندی ارائه شده است.

حیدری با اشاره به این که بیشترین خدمات ارائه شده به زائران در ۵ چادر سپاه بین راه نجف به کربلا با ۲۲ هزار و ۹۲۱ مورد خدمت بوده است، اظهار کرد: به علاوه ارائه ۱۸ هزار و ۸۱۶ مورد خدمات درمانی در چادر میل ۴۳۱ بین راه نجف به کربلا، ۱۴ هزار و ۴۰۲ مورد خدمات در چادر میل۱۱۲۰  بین راه نجف به کربلا، ۱۲ هزار و ۶۲۱ مورد خدمات در چادر میل ۷۹۵ بین راه نجف به کربلا از دیگر بیشترین خدمات ارائه شده به زائران بوده است.

کد مطلب 2989728
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها