۱۰۴ هزار زائر ویزیت شدند/۱۳ هزار مورد پانسمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی حیدری با اعلام آمار روز نهم ارائه خدمات به زائران در پایگاه‌های هلال‌احمر، عنوان کرد: ۱۳۹ هزار و ۷۳ مورد خدمات درمانی به زائران امام حسین(ع) در اربعین حسینی، در روز نهم آذر و در مجموع پایگاه‌های هلال‌احمر در عتبات عالیات ارائه شده است.

وی افزود: از مجموع این خدمات، ۱۰۴ هزار و ۸۰۳ مورد ویزیت عمومی، ۱۶ هزار و ۶۸۹ مورد تزریقات، ۱۳ هزار و ۷۷۸ مورد پانسمان، ۲ هزار و ۱۴۳ مورد سرم‌ترابی، یک هزار و ۵۲۴ مورد تست قند خون، ۷۷ مورد نوار قلب، ۲۰ مورد بخیه، ۳۵ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۴ مورد گچ‌گیری و آتل‌بندی ارائه شده است.

حیدری با اشاره به این که بیشترین خدمات ارائه شده به زائران در ۵ چادر سپاه بین راه نجف به کربلا با ۲۲ هزار و ۹۲۱ مورد خدمت بوده است، اظهار کرد: به علاوه ارائه ۱۸ هزار و ۸۱۶ مورد خدمات درمانی در چادر میل ۴۳۱ بین راه نجف به کربلا، ۱۴ هزار و ۴۰۲ مورد خدمات در چادر میل۱۱۲۰ بین راه نجف به کربلا، ۱۲ هزار و ۶۲۱ مورد خدمات در چادر میل ۷۹۵ بین راه نجف به کربلا از دیگر بیشترین خدمات ارائه شده به زائران بوده است.