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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۳

مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان:

نمایش«برگزین» از شنبه به روی صحنه می رود

نمایش«برگزین» از شنبه به روی صحنه می رود

زنجان-مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان گفت: نمایش برگزین از شنبه به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از حوزه هنری استان زنجان، امیر نعمتی افزود: نمایش برگزین از شنبه چهاردهم آذرماه در محل تالار فرهنگسرای امام(ره) به روی صحنه خواهد رفت.

وی اظهار داشت: نمایش برگزین نوشته حمیدرضا آذرنگ و به کارگردانی حمیدرضا قزلباش از تولیدات حوزه هنری استان زنجان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از چهاردهم آذرماه در محل تالار هنر فرهنگسرای امام(ره) به روی صحنه می رود.

نعمتی افزود: نمایش برگزین آمیخته ای از دفاع مقدس و جریانات عاشوراست.

مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان افزود: گروهی که در دفاع مقدس نیز حضور داشتند، برای اجرای تعزیه روز عاشورا آماده می شوند که شب عاشورا بازیگر نقش شمر به حاج عباس اعلام می کند که نمی تواند در روز عاشورا برای اجرا حضور داشته باشد.

نعمتی در خصوص بازیگران این نمایش گفت: در نمایش برگزین فیاض، حاجیلو، حسین اسماعیلی، بهزاد صالحی، رادین صحبتی و علی کریمی به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش در ایام مذکور از ساعت ۱۸ برای تماشای عموم مردم به روی صحنه می رود.

کد مطلب 2989730

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