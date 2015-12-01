افراد بی سرپناه و معتاد ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن روشنپژوه با بیان اینکه افراد معتاد متجاهر به دلیل طرد از شبکه حمایتی خانوادگی مجبور به کارتنخوابی و یا سکونت در حاشیه شهری میشوند، گفت: این از اولویتهای نظام سلامت محسوب میشوند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت افراد بی سرپناه به ویژه آن دسته که اعتیاد دارند تصریح کرد: اخیرا طرح جدید پیشنهاد شده که بر اساس آن مطابق یک الگوی جامع، افراد بیسرپناه به ویژه آن دسته که اعتیاد به مواد مخدر دارند مثل معتادان منطقه هرندی ساماندهی خواهند شد و در مراکز ویژه استقرار داده می شوند.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، با تاکید بر اجتماع محور بودن این فرآیند و نقش سازمانها و نهادهای مختلف در آن، افزود: پس از ساماندهی این قشر آن دسته از معتادان متجاهر(کارتنخوابها) که به طور داوطلبانه خواستار درمان شوند پس از غربالگری به مراکز ویژه برای استقرار و درمان منتقل خواهند شد.
وی تصریح کرد: آن دسته از بیخانمانهای معتاد که داوطلبانه اقدام به درمان نکنند، بر اساس بند ۱۶ قانون اصلاح شده مبارزه با مواد مخدر در مراکز درمانی اجباری اقامت داده خواهند شد؛ چنانکه از نظر قانونی مدیریت و نظارت بر عملکرد این مراکز بر عهده وزارت بهداشت است و بهزیستی در این فرآیند وظیفه تامین مددکار برای این مراکز را دارد که مرکز شفق یکی از آنهاست.
روشنپژوه به تاکید بر اهمیت ساماندهی معتادان متجاهر و اهمیت غربالگری این قشر، در پایان یادآور شد: بخشی از این افراد باید به ضرورت برای درمان به مراکزی که تعیین شده فرستاده شوند؛ لذا در این راستا استقرار غربالگری جامع و قوی برای تفکیک افراد بسیار مهم است که پس از تشخیص درمان اجباری به مراکز روانه میشوند.
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