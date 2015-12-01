اسکان زائران پیاده در خراسان رضوی ۷۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد روز سه شنبه در نشست ستاد خدمات هماهنگی سفر خراسان رضوی که در دفتر استاندار برگزار شد از افزایش ۷۰ درصدی اسکان زائران پیاده دهه آخر صفر در مشهد خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته ۲۰۵ زائر پیاده در دهه آخر صفر به مشهد سفر کردند که ۶۱ هزار و ۸۰۰ نفر آن در ۱۴۲ مرکز اسکان داده شدند؛ این میزان با توجه به پیش بینی ۲۵۰ هزار نفری زائران پیاده در سال جاری به اسکان ۱۰۰ هزار نفر در ۲۰۰ مرکز خواهد رسید.

وی افزود: به همبن منظور ۱۸۰ مدرسه و تعدادی از سالن های ورزشی و تربیت بدنی در اختیار جمعیت خدمت گذار قرار خواهد گرفت، همچنین براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال ۶۰ کانکس سرویس بهداشتی نیز در مسیرهای پنجگانه با هماهنگی استانداری راه اندازی می شود.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: هفته آینده راهگذر اختصاصی در مسیر قدمگاه ملک آباد با ظرفیت اسکان یکصد هزار زائر افتتاح رسمی خواهد شد.

مدیر کل هماهنگی امور فرهنگی زائران استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: با در نظر داشتن دو هدف معرفت افزایی زائر و ارتقا فرهنگ میزبانی در شهر مشهد برنامه های فرهنگی در طول مسیر و محل اسکان به زائران ارائه می شود.

سید حمید موسوی اضافه کرد: در طول مسیر تلاش شده تا در بخش اعزام روحانی، تبلیغات محیطی و نرم افزار های موبایلی به زائران خدمات فرهنگی ارائه شود که در خصوص روحانی یک هزار و ۶۲۲ نفر در مبدا، محل ایستگاه های صلواتی و اسکان در مشهد اعزام شده اند.

وی ادامه داد: در خصوص ارتقا سطح فرهنگ میزبانی نیز با همکاری استانداری، شهرداری، مرکز رسیدگی به امور مساجد، بسیج، اصناف، صدا و سیما و هیات های مذهبی کمیته ای در استان تشکیل شده است که تلاش می کند با جلب مشارکت های مردمی فعالیت های خود را ساماندهی کند.