حمايت جهان عرب از حماس در مقابل شروط ناعادلانه غرب

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب در پايان نشست خود در قاهره كه براي آماده كردن دستوركار نشست آتي سران عرب درخارطوم گردهم آمده اند.



در اين نشست پيش نويس قطعنامه اي را تصويب كردند كه از جنبش حماس در مقابل "شروط غيرعادلانه" تحميل شده بر آن ( از سوي غرب و حاميان رژيم اسرائيل) حمايت مي كند و خواهان آن است تا طرح صلح عربي به عنوان اساسي براي حل عادلانه مناقشه اعراب و اسرائيل قرار گيرد.



عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب تاكيد كرد كه پايبندي دولت جديد فلسطيني به رياست حماس، به طرح صلح عربي براي ازسرگيري روند صلح جهت دستيابي به راه حلي بر اساس دو دولت اسرائيلي و فلسطيني كافي خواهد بود.



نشست آتي سران عرب 28 و 29 مارس(8 و 9 فروردين) در خارطوم پايتخت سودان برگزار مي شود، پيش نويس اين بيانيه در اين نشست مورد بحث وتبادل نظر سران عرب قرار خواهد گرفت.



پيش نويس بيانيه وزيران امور خارجه عضو اتحاديه عرب از حماس حمايت مي كند و از كميته بين المللي چهارجانبه مي خواهد كه از تحميل شروط تبعيض آميز و ناعادلانه براي تعامل با رهبران منتخب آن خودداري كند.

اين بيانيه بر دعوت از جامعه بين المللي به ويژه كميته چهارجانبه براي احترام به اراده ملت فلسطين و دخالت نكردن در امور داخلي از جمله آزادي آنها در انتخاب رهبرانش به شكل دمكراتيك و خودداري از پيش داوري و تحميل شروط غيرعادلانه براي تعامل با رهبران منتخب تصريح مي كند.

كميته چهارجانبه بين المللي، تعامل با حماس و ادامه حمايت مالي از تشكيلات خودگردان را مشروط به آن دانستند تا حماس رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد، مقاومت بر ضد اشغالگري را كنار بگذارد و به توافقات امضا شده تشكيلات خودگردان با اسرائيل پايبند باشد.

اين بيانيه از كميته چهارجانبه مي خواهد، طرح صلح عربي را به عنوان پايه اي براي صلح عادلانه و فراگير در خاورميانه در كنار طرح نقشه راه قرار دهد و تلاش كند تا قطعنامه اي درسازمان ملل براي تاييد طرح صلح عربي به عنوان سند ارتباط با طرح نقشه راه تصويب كند.

طرح صلح عربي كه در نشست سران عرب در سال 2002 در بيروت تصويب شد بر عقب نشيني كامل اسرائيل از مناطق اشغالي عربي سال 1967 درمقابل عادي سازي كامل روابط اسرائيل و تمام اعضاي اتحاديه عرب تصريح مي كند.

بيانيه وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب تاكيد مي كند كه طرح اعراب تنها راه براي تحقق صلح عادلانه و فراگير و دائمي درمنطقه است و پايبندي گروهي اعراب را آن وتلاش براي اجراي آن مورد تاكيد قرار مي دهد.

دربيانيه جامعه بين المللي و جهان عرب درمقابل حمايت از ملت فلسطين و اقتصاد ملي آن براي رفع نيازهاي ضروري و توسعه مناطق فلسطيني مسئول هستند.

وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب، نشست دو روزه خود را از روز گذشته در قاهره آغاز كردند.