توجه به موضوع ایدز در کتب درسی بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضازاده همزمان با روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز، درباره وضعیت تولید کتاب با موضوع پیشگیری از ایدز، گفت: انتشار کتاب با موضوع بیماری ایدز با توجه به وجود انواع فشارها، فرآیندی سخت است؛ بهعنوان فردی که در مجموعه بهزیستی کشور فعالیت میکند و مسئولیت دارد، بدون احتساب چند کتابچه تاکنون موفق به انتشار پنج کتاب شدهام، هرچند در تدوین این منابع انواع ملاحظات عرفی، مذهبی و فرهنگی مدنظر بوده، اما انتشار همین تعداد عنوان بدون فشار نبوده است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با اشاره به پیام معترضان انتشار کتابهایی در حوزه ایدز، افزود: انتشار منابع مختلف با موضوع ایدز با فشار «چرا منتشر کردهاید؟» همراه بوده است، بنابراین پرداختن به این مقوله چندان ساده نیست. برای طرح مباحثی مانند روشهای پیشگیری از ایدز، تلقی احتمال رواج و آموزش غلط ایجاد میشود؛ برداشتی که از منظر کارشناسی صحیح نیست. هر چند در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت بهتری در زمینه بحث و گفتوگو وجود دارد، با وجود این چندان شاهد انتشار کتابهایی با موضوع ایدز در کشور نیستیم.
وی درباره تولید کتاب براساس تحقیقات داخلی و بینالمللی درباره این بیماری، ادامه داد: تحقیقات مختلفی در حوزه رفتارهای پرخطر در کشور صورت میگیرد که نتایج آن در پایگاه مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران به نشانی aids.ir منتشر میشود. کتابهای تازه منتشر شده سازمان بهزیستی با مشارکت مرکز تحقیقات علوم رفتاری نیز در این پایگاه در دسترس است. تحقیقات با هدف برنامهریزی صورت میگیرد که البته در قالب کتاب قابلیت نشر ندارد و فقط در نشریات بینالمللی قابل عرضه است.
رضازاده درباره جایگاه مباحث ایدز در منابع درسی نیز، گفت: توجه به آموزش پیشگیری از ایدز برای دانشآموزان با استفاده از منابع درسی بسیار با اهمیت است که البته بهنظر میرسد چندان مورد توجه نبوده، چراکه بهزیستی در تدوین کتابهای درسی وظیفهای ندارد و دایره وظیفه سازمان شامل گروههای پرخطر و کودکان خیابانی است، اما از سوی دیگر از وزارت آموزش و پرورش نیز برای ارائه محتوای آموزشی با محوریت ایدز مراجعهای وجود نداشته است.
وی در پایان یادآور شد: طی دو سال گذشته متولیان تدوین کتابهای درسی توجه بیشتری به موضوع ایدز داشتهاند؛ بهعنوان مثال، در کتاب زیستشناسی به این بیماری بهصورت علمی پرداخته شده که به طور حتم کفایت نمیکند. کتابهای مقاطع دبستان با در نظر گرفتن ویژگیهای سنی باید در آموزش پیشگیری از ایدز در اولویت باشند؛ به طور حتم مطالب مورد نیاز یک دانشآموز با آموزش به یک زن متأهل یکسان نیست.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی:
توجه به موضوع ایدز در کتب درسی بیشتر شده است
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: طی دو سال گذشته متولیان تدوین کتابهای درسی توجه بیشتری به موضوع ایدز داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضازاده همزمان با روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز، درباره وضعیت تولید کتاب با موضوع پیشگیری از ایدز، گفت: انتشار کتاب با موضوع بیماری ایدز با توجه به وجود انواع فشارها، فرآیندی سخت است؛ بهعنوان فردی که در مجموعه بهزیستی کشور فعالیت میکند و مسئولیت دارد، بدون احتساب چند کتابچه تاکنون موفق به انتشار پنج کتاب شدهام، هرچند در تدوین این منابع انواع ملاحظات عرفی، مذهبی و فرهنگی مدنظر بوده، اما انتشار همین تعداد عنوان بدون فشار نبوده است.
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