حافظ آراء مردم در انتخابات شهرستان آوج خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرسلیمانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان که در فرمانداری آوج برگزار شد با تسلیت اربعین سالار شهیدان امام حسین (ع) اظهارداشت: مجریان و دست اندرکاران انتخابات در شهرستان همه تلاش خود را به کار خواهند بست تا شور و نشاط انتخاباتی در منطقه ایجاد شود.

فرماندار آوج بیان کرد: مهمترین رسالت ما گرم نگهداشتن تنور انتخابات و ایجاد شور و نشاط بین مردم است و دراین مسیر همه امکانات دستگاههای اجرایی را به کار خواهیم گرفت.

وی افزود:فرمانداری بعنوان مرجع تصمیم گیری ومجری انتخابات بایدبستر لازم را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کند و ما نیز عزم جدی داریم تا حافظ رأی مردم باشیم و اجازه ندهیم حق مردم نادیده گرفته شود.

سلیمانی تصریح کرد: کارکنان فرمانداری و مجریان انتخابات باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند و به هیچ وجه در مجامع خصوصی وعمومی با موضوع انتخابات حضور پیدا نکنند و مراقب باشند تا در مجامع عمومی سخنی بر له و یا علیه جریان و نامزدی گفته نشود.

فرماندارآوج اظهارداشت: به طور طبیعی هر انتخاباتی حواشی و مشکلاتی دارد اما باید با استفاده از تجربه گذشته تلاش کنیم ضمن دور شدن از حواشی اجازه ندهیم اصل انتخابات فراموش شود.

سلیمانی گفت: تاکید جدی ما بر رعایت اصل بیطرفی مجریان و دست اندرکاران انتخابات است و چون فعالیت انتخاباتی ازهم اکنون شروع شده رصد کردن تحرکات و گزارش بموقع آن ومراقبت و جلوگیری از تبلیغات زودهنگام نامزدهای احتمالی انتخابات باید دردستور کار مسئولان شهرستان باشد.

وی بیان کرد: مقدمات لازم به منظور برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان آوج فراهم شده و با شناسایی کمبودها ونیازهای منطقه و انعکاس آن به استان برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.

فرماندار آوج یادآورشد:برگزاری جلسات متعدد انتخاباتی با شوراهای اسلامی و دهیاران در بخشداریها و فرمانداری به منظور آشنایی نمایندگان دولت در روستاها با مقررات وقوانین حاکم بر انتخابات از کارهای مهمی است که امیدواریم با مشورت شوراهای اسلامی و دهیاران آن را برگزار کنیم.

سلیمانی به تبلیغ در فضاهای مجازی هم اشاره کرد و گفت: حاشیه های انتخابات درمحدوده این شهرستان از طریق فضای مجازی نیز باید رصد شود و ما بعنوان مجریان انتخابات لازم است از فعالیت واظهارنظر در این فضاها با جدیت پرهیز کنیم.