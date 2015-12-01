به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه بانوان افزود: احداث بازارچه‌هایی در سطح زنجان و در محل پارک بانوان مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر از مجموع ۱۶ آلاچیق شیشه‌ای پیش‌بینی شده در محل پارک بانوان، ۱۰ مورد جانمایی و راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در طول هفته‌های آتی نیز ۶ مورد دیگر مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. این در حالی است که راه‌اندازی بازارچه مذکور در سطح شهر زنجان در دست مطالعه و بررسی است.

بلوری افزود: تخصیص اعتبار از محل مدیریت بحران استان جهت تکمیل و بهره‌برداری از سالن ورزشی چندمنظوره در محل پارک بانوان زنجان نیز یکی دیگر از مصوبات جلسه پیش کارگروه به شمار می‌رود که اعتبار مورد نیاز آن ۱۰ میلیارد ریال بوده و خوشبختانه در اولویت لیست طرح‌های مدیریت بحران برای تخصیص اعتبار قرار گرفته است.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان گفت: در واقع اختصاص کتابخانه مسجد جامع، کتابخانه مسجد امام رضا (ع) در اراضی پایین کوه، همچنین کتابخانه کودک و مادران در گلشهر کاظمیه پیشنهاداتی بودند که در صورت تصویب در کارگروه نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام خواهد شد.

بلوری از افتتاح فرهنگسرای بانوان تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تکمیل فرهنگسرای بانوان از برنامه های اولویت دار شهرداری است و تاکنون هم پیشرفت فیزیکی خوبی دارد.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان به فعالیت دهیاران در روستاها اشاره کردو گفت: دهیاران در عرصه مدیریت روستاها نقش بسیار مهمی دارد و باید فعالیت بانوان دهیار در روستاها تسریع شود.

بلوری تاکید کرد: باید در روستاها فضا برای فعالیت بانوان بیشتر مورد توجه قرار گیرد .

وی افزود: از ۵۴۱ دهیار در استان زنجان ۵۰ نفر معادل ۱۰ درصد از دهیاران را بانوان تشکیل می دهند.