به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی بعدازظهر سهشنبه در جلسه پیگیری طرحهای لایحه بودجه ۹۵ که در استانداری همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه پیگیری بودجه ٩۵ در حال نهایی شدن است، اظهار داشت: اطلاعات و نیازها باید بهخوبی در لایحه بودجه دیده شود.
وی بابیان این مطلب که کار اساسی انجامنشده و هنوز در این رابطه مشکلاتی زیادی وجود دارد، افزود: ۱۵ آذر ازلحاظ قانونی آخرین فرصت برای سازمان برنامهریزی است که لایحه را تقدیم مجلس کند و فرصت زیادی تا این زمان نمانده اما هنوز برخی طرحها نهایی نشده که این جلسه بهمنظور هماهنگیها برگزارشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با افزودن اینکه پس از پیگیری طرحهای لایحه بودجه، آنچه مهم است مرحله بعدی است، ادامه داد: در اقدام بعدی باید از ظرفیت نمایندگان در مجلس نهایت استفاده را کرد.
طهماسبی عنوان کرد: عمده کاری که برای پیشبرد عمرانی استان میتوان انجام داد، تثبیت ارقام بودجهها و اعتبارات است.
وی بابیان اینکه بسیاری از منابع هنگام تزریق، بررسی عملکرد میشود، اضافه کرد: در طرحهای گلوبال و مجموعه طرحهای ملی و کشوری اگر عملکرد بالاتر باشد سهم بیشتری برای استان لحاظ میشود و به طور حتم توانمندیها در زمان لایحه قانون بیشتر میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید بر اینکه باید تمام ظرفیتهای لایحه بودجه از سوی مدیران سازمانها مرور شود، ادامه داد: بخشی غیر از منابع و طرحها، به ظرفیتهای قانونی برمیگردد و با یک اصلاح در لایحه میتوان از آن استفاده بهینه را برد به همین منظور مدیران باید روی مفاد قانون لایحه ٩۵ تأثیرگذار باشند.
طهماسبی در ادامه به اشاره به موضوع واگذاری پروژههای نیمهکاره به بخش خصوصی، گفت: این اقدام برای دستگاههای اجرایی مانند یک جراحی سنگین است و دستگاههای اجرایی بهطورقطع در این زمینه نگرانی دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی اقدامات وظایف حاکمیتی نیست و باید این بخشها آزاد شود، افزود: میتوان بهوسیله واگذاری بخشی از طرحها به بخش خصوصی کیفیت مجموعه فعالیتها و اقدامات را ارتقا داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید بر اینکه برخی مدیران تصور میکنند با این واگذاریها قدرت آنها کم میشود، گفت: هنوز حدود ۳۰ دستگاه اجرایی پروژههای واجد شرایط را اعلام نکردهاند.
طهماسبی با عنوان این مطلب که واگذاری طرحهای نیمهکاره به بخش خصوصی فرآیند پیچیدهای است، یادآور شد: اگر این مسیر هموار شود نگرانیها نیز کاهش مییابد.
وی اضافه کرد: همچنین باید واگذاریها از حالت سوری خارج و به شکل عملیاتی درآیند.
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