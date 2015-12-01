شهید مدرس منادی عدالت بود/لزوم تبیین اندیشه های مدرس برای جوانان

مهدی فروزان با بیان اینكه شهید مدرس یکی از الگوهای برجسته تاریخ معاصر و از چهره های درخشانی است که ویژگی های شخصیتی او نوع نگرش و جهت گیری های شجاعانه و اصولی اش قابل تامل و الگو برداری است افزود: این مرد در زمره مردان خداست که در سایه ایمان قلبی و یقین به حقانیت اهداف پیش رو هرگز از چیزی هراس به دل راه نداد و جز در برابر معبود سر تعظیم فرود نیاورد.

وی اظهار کرد : شهید مدرس مرد قدرتمندی بود که چون برای خدا کار می کرد نمی ترسید و شجاعت و شهامت از ویژگی بارز ایشان بود.

وی از مدرس به عنوان مردی از سلاله ائمه عصمت و طهارت یادکرد که در طول عمر خود همواره به مبارزه پرداخت و از هیچ قدرتی نترسید.

فرماندار کاشمر گفت: مدرس در گفتار و رفتار و اقداماتی که به مبانی و اصول دینی و مسائل عمومی جامعه مربوط می شد اراده ای قوی داشت و درکارهایی که به نفع مردم و عزت جامعه و اسلام بود ساعی و پیشگام بود.

فروزان با بیان اینکه مدرس تا آخرین لحظه عمر خود ایستاد و در همین راه به دیدار معبود شتافت گفت:ساده زیستی، قناعت و دوری از دنیا بخشی از درس های زندگی و شخصیت این عالم بزرگ است.

وی تصریح کرد : شهید مدرس زندگی ساده و بی تکلف را بر راحت طلبی و رفاه ترجیح داد و چون در عرصه های فکری و فرهنگی و سیاسی گام نهاد ضرورت استمرار این شیوه را بیشتر احساس کرد تا بتواند بدون تعلق به مادیات رسالتی که احساس می کرد را به انجام برساند و این شیوه و روش راهکاری در راه عملی کردن اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری است که باید مد نظر مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

وی با تاكید براینكه این شهید بزرگ سیاست ظلم ستیری و ایستادگی در مقابل استکبار و استعمار در راستای عزت و اقتدار اسلام بود افزود: سیاست هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را دربرمی گرفت از بارز های شخصیتی شهید آیت الله مدرس بود که در این برهه حساس کشور سرلوحه کار دولت و تیم دیپلماسی قرار گرفت.

وی همچنین با بیان اینكه محور قراردادن رفاه و آسایش مردم و برنامه ریزی برای رفع مشکلات آنان جزو اعتقادات اولیه و اساسی شهید مدرس بود افزود: امروزنیز در سال همدلی و هم زبانی تعامل سازنده بین قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه در جهت اعتلا و اقتدار ایران اسلامی در سطح جامعه بین الملل و همچنین در مسائل داخلی در راستای تامین و بهبود معیشت مردم دیده می شود.

وی با تاكید براینكه در راستای شناساندن ابعاد مختلف شخصیتی این مرد مبارز گفت: با این برنامه ابعاد شخصیتی شهید مدرس برای همه اقشار به عنوان الگو و سرمشق قرارخواهد گرفت.

فروزان درادامه با بیان اینكه شهر کاشمربه عنوان دومین شهرزیارتی استان و چهارمین شهر زیارتی کشور با قرار گرفتن زیارتگاه این عالم ربانی در کنار دو امام زاده به پایگاهی فرهنگی و معنوی برای مردم خطه ترشیز و سایر مسافران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج تبدیل شده است گفت: توجه به ارتقا کیفی و توسعه فضای زیارتگاه شهید آیت الله مدرس، پیش بینی اعتبارات خاص در بودجه ملی کشور برای این مکان مقدس از اولویت هایی است که در کنار توجه ویژه آستان قدس رضوی می تواند این مکان معنوی را به قطب فرهنگی و معنوی در خراسان رضوی تبدیل کند.

وی با تقدیراز توجه ویژه تولیت آستان قدس رضوی و همچنین استاندار افزود: امیدواریم که نگاه ویژه این عزیزان باعث ارتقا جایگاه این مکان و معرفی بهتر و تبیین شخصیت سیاسی، دینی و اجتماعی شهید ایت الله مدرس برای نسل سوم و چهارم انقلاب گردد.