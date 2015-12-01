اسکان ۲۰هزار زائر حسینی(ع) در ۱۲۵چادر برپا شده توسط شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با اعلام این مطلب در خصوص اقدامات سازمان بهشت زهرا(س) برای خدمات رسانی به زائرین سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) گفت: این سازمان با برپایی چادرها جهت پذیرایی و اسکان مردم و زائرین در ۶ نقطه از کربلا و مسیر پیاده روی عاشقان ثارالله(ع) توسط گروه هایی ۲۰ نفره، با وظایف مشخص از جمله برپایی چادر، ثبت نام و مشخص کردن موقعیت، پذیرایی و دیگر امور را بر عهده دارد.

عبدالهی با بیان این که پرسنل سازمان بهشت زهرا(س) امکانات لازم را برای چادرهای برپا شده ،فراهم کرده اند، افزود: با تلاش های این سازمان در برپایی چادر و آماده سازی حسینیه شهرداری تهران در کربلا اسکان بیش از۲۰ هزار زائر حسینی(ع) در موکب های شهرداری تهران امکانپذیر است.

رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران با بیان این که فضای موکب های حضرت زهرا(س) ۱۸هزار متر مربع است، گفت:در این فضا ۱۲۵ چادر ۱۲۰ متری با گنجایش ۱۵۰ نفر در هر چادر فراهم گردیده است، ضمن این که ۲۰۰ سرویس بهداشتی پرتابل نیز جانمایی گردیده است.

وی با اشاره به این که سازمان بهشت زهرا(س) روزانه پذیرای ۸۰۰ نفر از زائرین اربعین است، گفت:برپایی بزرگترین مجموعه پزشکی،اورژانس و امدادرسانی سرپایی در کربلا کمتر از ۲۴ ساعت توسط پرسنل شریف و خدوم گلزار شهدای بهشت زهرا(س)، ایجاد مکان هایی برای توزیع دارو و داروخانه های سیار و ثابت، ایجاد مراکز اورژانس سرپایی و خدمات پزشکی به زائران به صورت سیار و ثابت، ارائه خدمات واکس،نظافت البسه و پذیرایی از زائران،برگزاری نماز جماعت در موکب ها،حراست از موکب ها به صورت شبانه روزی،هماهنگی و همکاری با مسئولان محلی برای برقراری امنیت موکب ها در کربلا از دیگر اقدامات این سازمان می باشد.

ارائه خدمات درمانی گیاهی به تمامی زائرین

عبدالهی در ادامه افزود:برای رفاه حال زائرین یک دستگاه نانوایی برقی گازوئیلی با امکان پخت ۵۰۰۰ نان در یک روز فراهم گردیده است.

وی در ادامه به استقرار تیم پزشکی مستقر در موکب ها اشاره داشت و گفت: این تیم پزشکی به ارائه خدمات درمانی به صورت کاملا گیاهی به تمامی زائرین می پردازد.

رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اعزام کلیه خادمین شهرداری تهران اعم از مناطق، سازمان ها و شرکت ها به مرز مهران و هماهنگی انتقال اتوبوس ها از مرز مهران به کربلا توسط كميته برنامه‌ريزي در اعزام نيرو و تجهيزات، اخذ رواديد و هماهنگي با سازمانها و نهادهاي مرتبط با ستاد برگزاري مراسم اربعين حسيني شهرداري تهران اشاره داشت و گفت:بیش از ۲۵۰۰ ویزا توسط این کمیته برای نیروهای شهرداری تهران صادر شده است و نیروها در قالب گروه های مختلف از مناطق ۲۲گانه ، میدان امام حسین(ع) و بهشت زهرا(س) با بدرقه آئینی و مداحی به کربلا اعزام شدند.

عبدالهی در ادامه خاطرنشان کرد:همچنین نیروهای این کمیته در مرز مهران مستقر شده است تا هماهنگی های لازم را برای بازگشت نیروها به داخل کشور پس از مراسم اربعین و رفت و روب شهرهای نجف و کربلا فراهم کنند.