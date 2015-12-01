۹۰ درصد گذرگاه های شهری مشهد نامتناسب با وضعیت جسمی معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ حمیدرضا پوریوسف روز سه شنبه در نشست خبری كه به مناسبت روز جهانی معلولان در محل اداره كل بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینكه حدود ۹۷هزار معلول در استان شناسایی شده اند، اظهار كرد: شعار امسال روز جهانی معلولان دسترسی به توانمندسازی برای همه است.

وی با اشاره به اینكه بیش از ۱۵ درصد افراد جامعه ناتوان هستند ادامه داد: حدود هشت هزار نفر از معلولان از خدمات مراكز توانبخشی غیردولتی وخدمات شبانه روزی ویزیت در منزل بهره مند می شوند.

مناسب سازی مطالبه معلولان

مدیر كل بهزیستی خراسان رضوی به چالش ها و مطالبات معلولان استان اشاره كرد و گفت: مناسب سازی معابر شهری به عنوان یكی از مطالبات مهم معلولان باید مورد توجه بیشتر دستگاه های مربوطه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینكه ۸۵درصد افراد جامعه به صورت بالقوه در معرض ملعولیت قرار دارند، مناسب سازی معابر و خدمات شهری یكی از نیازهای اساسی جامعه است.

پوریوسف با بیان اینكه حدود ۱۱ میلیون مترمربع گذرگاه شهری در مشهد وجود دارد، افزود: طرح بهسازی گذرگاه ها در چهار مرحله مطالعاتی انجام شده و عملیات اجرایی آن تنها در۱۰ درصد گذرگاه های شهری انجام شده است.

وی ادامه داد: در ساختمان های دولتی ۳۰ تا ۴۰ درصد مناسب سازی جهت استفاده معلولان انجام شده با این حال در مراكز درمانی و بهداشتی مناسب سازی مطلوبی انجام نشده است.

طرح مناسب سازی ادارات وضعیت نامطلوبی دارد

مدیر كل بهزیستی خراسان رضوی افزود: طرح مناسب سازی مساجد و مراكز آموزشی و درمان غیردولتی دروضعیت نامناسبی قراردارد و باید در مسئولان مراكز عمومی غیردولتی بیش از گذشته به مناسب سازی فضا جهت استفاده معلولان توجه كنند.

وی با اشاره به اینكه مناسب سازی ضمانت های اجرایی نیاز دارد، ‌افزود: امیدواریم در اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس موانع این طرح برطرف شده و ضمانت های اجرایی لازم برای آن تصویب شود.

پوریوسف با بیان اینكه توجه به معلولان باید به عنوان یك مطالبه در جامعه مطرح شود، ‌ادامه داد: مشكل دیگر جامعه معلولان استان موضوع اشتغال است كه دیدگاه های منفی درباره حضور معلولان در جامعه وجود دارد.

معلولان مشکل اشتغال دارند

وی ادامه داد: با توجه به اینكه مسكن ۶۰درصد سبد خانوار را تشكیل می دهد بسیاری از معلولان با مشكل مسكن مواجه هستند.

پوریوسف با بیان اینكه معلولیت های جسمی حركتی و ذهنی بیش از سایر انواع معلولیت در خراسان رضوی شایع است، افزود: معلولیت های حسی مانند نابینایی و ناشنوایی و پس از آن بیماران روانی مزمن در رده بعدی معلولیت های خراسان رضوی قرار می گیرند.

معلولیت وراثتی بیشترین آمار معلولیت در خراسان رضوی

وی مهمترین عامل معلولیت درخراسان رضوی را به ویژه در شهرستان نیشابور را بیماری های مادرزادی عنوان كرد و افزود: دومین عامل ایجاد معلولیت در افراد جامعه حوادث مختلف است.

پوریوسف با بیان اینكه بیش از ۱۲هزار زن سرپرست خانوار از خدمات این اداره كل استفاده می كنند، افزود: اقدامات حمایتی ما از این قشر آسیب پذیر جامعه مربوط به مسكن است و حدود پنج میلیون تومان ودیعه مسكن به آن ها تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: اعتباری كه برای زنان سرپرست خانوار به اداره كل بهزیستی خراسان رضوی تخصیص داده شد، ‌حدود ۶۳ میلیون تومان بوده كه تمام این مبلغ را به این خانواده ها تحویل داده ایم.

مدیر كل بهزیستی خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص رسیدگی به وضعیت زنان بدسرپرست گفت: این قشر از جامعه به صورت غیر مستقیم ازخدمات ما استفاده می كنند.

وی ادامه داد: زنان بدسرپرست به دلیل معلولیت یا اعتیاد همسر مجبور به تأمین هزینه های زندگی هستند كه در صورت معلولیت همسر باشد، ‌ از خدمات اداره كل بهزیستی بهره مند هستند.

پوریوسف با بیان اینكه درمان اعتیاد به عنوان یك معضل اجتماعی باید درمان شود، افزود: تا زمانی كه اعتیاد مردان سرپرست خانوار حل نشود، هرگونه كمكی به زنان این خانواده ها كه مجبور به تأمین هزینه های زندگی هستند، ‌ باعث درگیری بیشتر با مسئله اعتیاد می شود.