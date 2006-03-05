كشور از صنعت بي علم و علم بي صنعت رنج مي برد / ايجاد و گسترش رشته جوش هسته اي در هيات امناي دانشگاه آزاد مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله "هاشمي رفسنجاني" صبح امروز در مراسم افتتاحيه پارك علم و فناوري دانشگاه تهران افزود: دانشگاه هاي كشور بايد تلاش كنند تا در دانش روز دنيا و انرژي هسته اي به قدرتي بزرگ تبديل شوند. اكنون تمام رشته هاي علمي لازم براي رسيدن به فناوري سوخت هسته اي در دانشگاه هاي كشور وجود دارد و دانشمندان ايراني توانسته اند با تلاش خود جمهوري اسلامي ايران را به كاروان دارندگان انرژي هسته اي برسانند.

وي با تأكيد بر اين كه به يك مركز بسيار قوي براي تحقيقات هسته اي دانشمندان در كشور نياز داريم، اظهار داشت: روزي خواهد رسيد كه انرژي هاي فسيلي در تمام جهان تمام خواهد شد بنابراين بايد به علم و فناوري روز هسته اي دست يابيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئله انرژي را يكي از مباحث مهم دنيا دانست و گفت: يكي از مهمترين نگراني هاي جامعه بشريت انرژي است، زيرا در صورتي كه انرژي نباشد تمام زمزمه هايي كه در زمينه پيشرفت كشورها به گوش مي رسد خاموش خواهد شد.

وي ادامه داد: ايران نيز بايد در زمينه انرژي فعاليت هاي علمي زيادي انجام دهد. در اين ميان، تكنولوژي "جوش هسته اي" و "آب شيرين كن" دو تكنولوژي جديد و مورد نياز كشور است. موضوع ايجاد و گسترش اين دو رشته علمي در هيات امناي دانشگاه آزاد مطرح شده و مسئولين اين دانشگاه به دنبال ايجاد رشته هاي مربوط به انرژي در واحد علوم و تحقيقات اين دانشگاه هستند.

آيت الله "هاشمي رفسنجاني" اظهار داشت: كشور با دستيابي به اين علوم جديد و استفاده از تجربه و استعدادهاي دانشجويان و محققان در كشور به نحو مطلوب به پيشرفت هاي بسياري دست مي يابد. جمهوري اسلامي ايران مي تواند از اين دانشمندان همانند ديگر كشورها بهره مند شود و از دانشمندان و اساتيد ايراني خارج از كشور درجهت خدمت به كشور استقبال مي كند.

وي با بيان اين كه امروزه ميدان ابتكار براي محققان در كشور باز است و تمامي رشته هاي علوم و فنون در كشور وجود دارد، افزود: بايد كاري كنيم كه دانشجويان و محققان ايراني در فضايي مناسب به فعاليت مشغول باشند و تمايلي به تحصيل در خارج از كشور نداشته باشند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پارك علم و فناوري دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: آثاري كه اينگونه مراكز تحقيقاتي دارند، امروزه در غرب نيز بسيار مشهود است، زيرا تحقيقات باعث شده است كه كشور هاي مختلف به پيشرفت هاي بسياري دست يابند.

وي افزود: متاسفانه جمهوري اسلامي ايران در احداث اين گونه مراكز علمي دير وارد عمل شد در حالي كه اين گونه مراكز مي تواند موج عظيمي را در پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران بوجود آورد.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه در جمهوري اسلامي ايران ميدان براي پژوهش و تحقيقات علمي هيچ گاه بسته نيست، تأكيد كرد: دولت و مجلس موظفند از محيط هاي علمي به نحو مطلوب حمايت كنند تا ساختار اصلي علمي پارك هاي علمي و تحقيقاتي در جامعه مشخص شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دانشگاه تهران بزرگترين و پر افتخارترين نهاد دانشگاهي كشور است كه شخصيت هاي برجسته ايراني، خود را وامدار اين دانشگاه مي دانند.

وي خطاب به مسئولان دانشگاه تهران تاكيد كرد: دانشگاه تهران بايد محيط علمي مناسبي را در جهت استفاده از استعدادهاي موجود در دانشگاه براي پيشرفت اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز 20 ساله كشور فراهم كند.