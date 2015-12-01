مشتاقان حسینی پشت مرز مهران/ مرز یک طرفه است

خبرگزاری مهر-گروه استانها: مرز مهران به عنوان مهمترین و امن ترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین سال جاری میزبان میلیون ها زائر ایرانی است که عطش زیارت کربلا و امام حسین(ع) آنها را اقصی نقاط کشور به این مرز رسانده است.

طی اربعین سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار زائر ایرانی از مرز مهران تردد داشتند که داشتن ویزا و گذرنانه به عنوان دو اصل مهم برای تردد زائران به شمار می رفت، با این حال خیلی ها هم بدون ویزان و گذرنامه به این مرز مراجعه کرده اند.

دیروز اعلام شد به دلیل ازدحام جمعیت در مرز مهران و موج بازگشت زائران از کربلا به سوی کشور و پیش بینی ورود بیش از ۷۰ درصد زائران از این مرز انجام می شود، مرز مهران به روی زائران بسته می شود.

بعد از بسته شدن مرز مهران طی دیروز و امروز، موج زیادی از زائران هنوز پشت مرز بسته مهران قرار گرفته اند و همچنان در انتظار چاره اندیشی مسئولان هستند، این در حالی است که طبق گفته مسئولان مرز دیگر طبق اعلام رسمی قبلی بسته است.

در حال حاضر مرز مهران بسته شده و این موج زائر پشت مرز مهران زیر بارش هستند و همین عامل باعث شلوغی در ازدحام جمعیت در مرز نیز شده است.

بر خلاف چند روز گذشته که هوایی آرام در شهر مهران حاکم بود از صبح امروز وزش باد شدید، بارش پراکنده باران، گرد و غبار زائران را با مشکل مواجه کرده است.

هم اکنون وزش باد به حدی است که باعث جابجایی موکب ها در شهر مهران شده و زائرانی که از پل زائر به سمت پایانه مهران پیاده در حال حرکت هستند به دلیل وزش باد شدید در تردد آنها اختلال ایجاد شده است.

از زائران خواسته بودیم به مرز مهران مراجعه نکنند

محمدرضا مروارید استاندار ایلام ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون خروج زائران اربعین حسینی در مرز بین المللی مهران امکان پذیر نیست و از مردم تقاضا داریم برای تردد به عتبات عالیات به این مرز مراجعه نکنند.

وی بیان کرد: این تصمیم را اتخاذ کردیم تا روند ورود زائران با کمترین مشکل انجام شود و امکان ارائه خدمات مطلوب در حوزه خدمات ورودی و حمل و نقل و جابجایی زائران از مرز تا پارکینگ ها و پایانه مسافربری فراهم شود.

وی گفت: باید از مراجعه مردم به مرز مهران از مبدأ جلوگیری شود و از پلیس راه استان های همجوار خواسته شده است از تردد خودروهای زائران به سمت ایلام و مرز مهران ممانعت کنند.

استاندار ایلام بیان داشت: از مجموع کل زائرانی که برای زیارت اربعین از کشور خارج‌شده‌اند، ۶۰ درصد مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده‌اند و پیش‌بینی ما این است که علاوه بر این تعداد حدود ۱۵ درصد زائرانی که از دیگر مرزهای کشور خارج‌شده‌اند نیز از مرز مهران وارد شوند، بنابراین ما با حجم گسترده‌ بازگشت زائران مواجه خواهیم بود.

ظرفیت مهران کامل شده است

سرهنگ محسن ناصری فرمانده پلیس راه استان ایلام نیز در بازدید از مرز مهران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور -ایلام به مهران به خصوص نرسیده به شهر مهران وجود دارد و به نحوی ظرفیت پرشده است.

رئیس پلیس‌راه ایلام از بسته شدن ورودی‌های ایلام، دهلران و ملکشاهی به سمت مهران خبر داد.

محسن ناصری اظهار کرد: تردد در محورهای منتهی به شهر مهران با کندی صورت می‌گیرد، برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، محدودیت‌های ترافیکی از سوی پلیس در ورودی شهرهای ایلام، دهلران و ملکشاهی اعمال می‌شود.

مرز مهران امروز یک طرفه است

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران امروز در بازدید از مرز مهران با اشاره به اينکه مرز مهران هم اکنون يک طرفه است، گفت: از فردا (چهار شنبه ۱۱آذر) دو مرز شلمچه و چزابه نيز تنها برای ورود زوار به کشور آماده است و زوار نيز بايد زمان برگشت خود را مديريت کنند و با سعه صدر و آرامش به کشور بازگردند.

سردار قاسم رضایی بیان داشت:خروج زائران برای شرکت در مراسم اربعين حسينی از پايانه مرزی مهران امکان پذير نيست و خدمات دهی مسئولان و نهادهای داخلی کشورمان و همچنين کشور عراق به منظور بازگشت زائران برنامه ريزی شده است.

در حالی طبق گفته مسئولان مرز مهران بسته است و امکان خروج وجود ندارد، حال تکلیف زائران در پست مرز مهران هنوز مشخص نشده است.

گزارش و عکس: وحید حاجیان