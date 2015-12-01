  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۲

الزعبی:

دمشق تاوان حمایت از فلسطین را می‌پردازد

دمشق تاوان حمایت از فلسطین را می‌پردازد

«عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه در سخنانی با بیان اینکه دولت دمشق در حال حاضر تاوان حمایتهای خود از مسأله فلسطین را می پردازد، تصریح کرد: انتفاضه، حافظ هویت عربی و اسلامی فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز سه شنبه اعلام کرد: آنچه امروز در سوریه رخ می دهد، تاوان حمایت های دولت دمشق از مسأله فلسطین است.

بر اساس این گزارش، الزعبی با بیان اینکه مسأله فلسطین مهم ترین مسأله در جهان اسلام به شمار می رود، اظهار داشت: انتفاضه مردم فلسطین از هویت عربی ـ اسلامی این کشور حفاظت می کند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین اظهار داشت: دولت دمشق هیچگاه از حمایت مسأله فلسطین و آرمان های مردم آن دست نکشیده و نخواهد کشید.

الزعبی در بخش دیگری از سخنان خود به نبرد ارتش سوریه با تروریست های تکفیری داعش اشاره کرده و گفت: تا زمانی که غلبه کامل بر تروریسم صورت نپذیرد، نمی توان از راهکار سیاسی برای حل بحران سخن گفت.

کد مطلب 2989761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها