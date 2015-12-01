به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز سه شنبه اعلام کرد: آنچه امروز در سوریه رخ می دهد، تاوان حمایت های دولت دمشق از مسأله فلسطین است.

بر اساس این گزارش، الزعبی با بیان اینکه مسأله فلسطین مهم ترین مسأله در جهان اسلام به شمار می رود، اظهار داشت: انتفاضه مردم فلسطین از هویت عربی ـ اسلامی این کشور حفاظت می کند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین اظهار داشت: دولت دمشق هیچگاه از حمایت مسأله فلسطین و آرمان های مردم آن دست نکشیده و نخواهد کشید.

الزعبی در بخش دیگری از سخنان خود به نبرد ارتش سوریه با تروریست های تکفیری داعش اشاره کرده و گفت: تا زمانی که غلبه کامل بر تروریسم صورت نپذیرد، نمی توان از راهکار سیاسی برای حل بحران سخن گفت.