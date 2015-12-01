تصاویر خرید نفت داعش توسط ترکیه را در اختیار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از مسئولان اطلاعاتی ارتش آزاد سوریه امروز گفت که تصاویری مربوط به امضاء برخی قراردادهای مربوط به خرید نفت توسط ترکیه از داعش را در اختیار دارد.

این مقام ارتش آزاد که خواست نامش فاش نشود، بر مستند بودن اسناد مذکور تأکید اما جزئیات بیشتری را در این خصوص مورد اشاره قرار نداد.

این در حالیست که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته اعلام کرده بود: اگر خبر خرید نفت از داعش توسط ترکیه درست باشد، از منصب خود استعفا می دهم. ترکیه از داعش نفت نمی خرد و هرکسی چنین ادعایی را دارد باید اثبات کند. ترکیه هیچ ارتباطی با هیچ گروه تروریستی ندارد.