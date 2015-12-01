به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در جریان دیدار با مسئولان و کارکنان بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی اولویت نخست بهزیستی است افزود: این اقدام با هدف شناسایی و راه های درمان معلولیت ها در سالهای ابتدایی دوران زندگی کودکان انجام می شود.

وی با بیان اینکه هدف از سفر به استانها و شهرستانها رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان و وضعیت خدمات دهی بهزیستی است، عنوان کرد: بررسی میزان رضایتمندی جامعه هدف از کیفیت خدمات و نیز نظارت بر چگونگی ارائه خدمات از اهداف سفرهای استانی است.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه برازنده کشوری چون ایران با پشتوانه قوی علمی و تخصصی نیست که آمار معلولیت های مادرزادی بالا داشته باشد و افزود: تلاش داریم تا همه کودکان در سنین مدرسه را سنجش بینایی انجام دهیم و همچنین برای مشاوره های ژنتیکی و جلوگیری از اختلالات ژنتیکی آموزشها و آگاهی های لازم را به شکل درست و جامع ارائه کنیم.

وی همچنین از ارائه برنامه های جامع در راستای کنترل این امر خبر داد و اظهارداشت: با انجام به موقع آزمایشات ژنتیکی و تشخیص سیر بیماری و کمک برای درمان آن تا حدود زیادی از معلول زایی پیشگیری می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ارائه خدمات استاندارد و برون سپاری درست را اولویتهای دوم و سوم بهزیستی برشمرد و گفت: با حضور نیروهای علمی و باتجربه و سپردن تصدی به آنان و از آن طرف با نظارت قوی می توان به ارائه خدمات درست امیدوار بود.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بهزیستی کشور خبر داد و گفت: با رایزنی صورت گرفته با بانک رفاه کارگران از هفته آینده برای هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بهزیستی در سراسر کشور وام قراض الحسنه ۱۰۰ میلیون ریالی با سود چهار درصد پرداخت می شود.

محسنی بند پی ضمن تشریح اولویتهای بهزیستی از جمله پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی، استاندارد کردن خدمات و فراهم سازی حضور موثر مردم در عرصه های خدمتی بهزیستی اظهار داشت: به طور قطع با تقویت علمی، معیشتی و رفاهی کارکنان بهزیستی می توان به اجرای این اولویتها امیدوار بود.

وی با بیان اینکه هیچ چیزی مهم تر از توانمند کردن نیروهای درون سازمانی نیست افزود: یکی از راهکارهای این تقویت از بین بردن تبعیض های غیر قانونی و خلاف منطق در خصوص حقوق و مزایای کارکنان بهزیستی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از رایزنی های فشرده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اجرای کامل بند ۱۰ ماده ۶۸ خبر داد و گفت: در این راستا در حال احصاء مشاغل تخصصی و بهره مندی کامل از مزایای این قانون هستیم.

وی در ادامه از بررسی سختی کار کارکنان، افزایش حقوق و مزایا، برگزاری دوره های آموزشی به شکل منطقه ای، ارائه بیمه تکمیلی درمان، تلاش برای حفظ نیروهای تخصصی سازمان، بازنگری در طبقه بندی مشاغل، بررسی وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی و ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان خبر داد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در جریان سفر دو روزه به استان آذربایجان غربی همچنین با سفر به شهرستان سلماس از مراکز این شهرستان بازدید کرد.

محسنی بندپی در جریان این بازدید با اشاره به روند روبه رشد مصرف مواد در کشور اظهارداشت: شاهدیم که متاسفانه این مصرف از شکل سنتی به صنعتی سوق یافته و این زنگ خطری جدی است.

وی با بیان اینکه وظیفه بهزیستی به عنوان ارگانی تخصصی در زمینه پیشگیری، آگاهسازی و اطلاع رسانی و نیز نظارت بر مراکز ماده ۱۵ است افزود: خوشبختانه در کشور هم افزایی خوبی در بین دستگاههای مرتبط برای مبارزه با اعتیاد شکل گرفته است.

محسنی بندپی همچنین در ادامه از مرکز توانبخشی و نگهداری از زنان سالمند بانوان نیکوکار شهرستان نقده نیز بازدید کرد.