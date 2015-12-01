یک درصد بودجه هزینه ادارات باید صرف ورزش آموزش و پرورش شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: به منظور ارتقا ی سلامت و بهداشت دانش آموزان استان ضروری است تا تمامی دستگاه های اجرایی همکاری های لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند.

وی با تاکید بر توجه ویژه به سلامت تمامی دانش‌آموزان حتی آنهایی که در نقاط کم‌برخوردار و عشایری هستند، افزود: مدارس خراسان رضوی باید علاوه بر مبحث آموزش درسی به شاخصه های سلامت و بهداشت دانش آموزان نیز توجه داشته باشد تا در آینده افرادی را تحویل جامعه بدهد که توانایی پذیرش نقش های اجتماعی خود در جامعه باشد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به سیاست‌های کلی دولت در حوزه آموزش و پروش اشاره کرد و گفت: اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به بحث ورزش و تندرستی دانش آموزان براساس ماده الحاقی دو قانون می تواند باعث افزایش عزت نفس و کاهش خطرات رفتاری در دانش آموزان شود لذا دستگاه‌ها سریع‌تر در این خصوص اعلام آمادگی کنند تا در مدت باقی‌مانده امسال بتوانیم شاهد تحول خوبی در این زمینه باشیم.

وی با بیان اینکه اختصاص یک درصد بودجه می تواند ظرفیت مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی را با آموزش و پرورش فراهم کند، عنوان کرد: با توجه به اهمیت پوشش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل امسال آموزش و پرورش خراسان رضوی توانسته ۱۶ درصد از دانش‌آموزان متوسطه که از تحصیل بازمانده بودند را دوباره به مدرسه برگرداند که این اقدام قابل تقدیر است.

رشیدیان با تاکید بر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت گفت: تاکنون اقدامات فرهنگی مطلوبی توسط آموزش و پرورش در این زمینه انجام شده است که با توجه به بحث اعزام راهیان نور دانش‌آموزان ضروری است این اقدامات از لحاظ کمی و کیفی نیز ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه مسائل رفاهی و خدماتی کارکنان آموزش و پرورش خراسان رضوی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، تصریح کرد: مشکلات این قشر از جامعه در حوزه بازنشستگی، بیمه و مسکن باید جدی تر پیگیری شود که البته در خصوص مسکن وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است.