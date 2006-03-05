خراسان جنوبي رتبه نخست در سرعت بازسازي بم را به خود اختصاص داد

علي اصغر آسماني مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در خراسان جنوبي با اشاره به تحويل تمامي خانه هاي روستايي ساخته شده در بم از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي، افزود: تا پايان سال جاري تمامي خانه هاي روستايي بم كه از سوي اين اداره كل بازسازي شده اند تحويل داده خواهند شد .

وي در مورد بازسازي مناطق آسيب ديده خراسان جنوبي گفت: در مرحله نخست بازسازي مبلغ هفت ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات به صورت قرض الحسنه جهت بازسازي 150 واحد مسكوني و 13 ميليون ريال وام بلاعوض براي هر واحد روستايي در سطح استان اختصاص يافته است .

آسماني مقدم تصريح كرد: همچنين در مرحله دوم بازسازي نيز 16 ميليارد و 500 ميليون ريال جهت بازسازي 320 واحد مسكوني روستايي اختصاص مي يابد .

وي از اجراي 32 طرح هادي در سطح روستاهاي خراسان جنوبي خبر داد و تاكيد كرد: به منظور تهيه و اجراي اين طرح ها طي سال جاري مبلغ 8 ميليارد ريال از محل اعتبارات تملك دارايي به استان اختصاص يافته است .

آسماني مقدم سهم خراسان جنوبي از محل اعتبارات مناطق محروم را يك ميليارد و 800 ميليون ريال و از محل اعتبارات توازن منطقه اي را پنج ميليارد ريال برشمرد و گفت: به منظور پيشگيري از حوادث در مناطق روستايي مبلغ يك ميليارد و 350 ميليون ريال جهت اجراي ديوار ساحلي ، سيل برگردان و احداث پل و همچنين پنج ميليارد ريال از محل اعتبارات پيشگيري از حوادث به نه روستا در خراسان جنوبي اختصاص يافته است .