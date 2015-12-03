مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار پرسپولیس برابر نفت تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر که به تساوی یک بر یک انجامید، گفت: پرسپولیس مانند بازی‌های گذشته، تیم برتر میدان بود و موقعیت‌های زیادی را به روی دروازه حریف ایجاد کرد که متاسفانه آنها به گل تبدیل نشدند.

وی افزود: واقعاً این پرسپولیس تیم دوست داشتنی است و مهمترین مساله این است که تمام هواداران از نحوه عملکرد تیم راضی هستند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: واقعاً نمی‌دانم که چرا موقعیت‌های پرسپولیس به گل تبدیل نمی‌شود، زیرا همه تلاش می‌کنند تا تیم موفق شود. وقتی توپ‌های مهدی طارمی گل نمی‌شود، این بازیکن به شدت ناراحت می‌شود و این نشان از تعصب او روی پرسپولیس است، اما در مجموع مهاجمان باید دقت‌شان را روی ضربات آخر بیشتر کنند.

میناوند خاطرنشان کرد: هر مهاجمی زمانی می‌رسد که توپ‌هایش به گل تبدیل نمی‌شود و این برای بهترین مهاجمان دنیا هم اتفاق افتاده است. اینکه بخواهیم هجمه را روی مهاجمان تیم اضافه کنیم، کار درستی نیست، زیرا آنها نیز فقط و فقط برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: پرسپولیس امسال مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت. از ابتدای فصل، باشگاه دچار برخی مشکلات بود. پس از آن نیز تا شرایط رو به بهبودی می‌رفت، هادی نوروزی فوت کرد. از طرفی دیگر در هر مسابقه سه، چهار بازیکن تیم به علت محرومیت و مصدومیت غایب هستند، اما سایر بازیکنان آنقدر خوب هستند که جای آن نفرات را پر می‌کنند. در مجموع پرسپولیس امسال مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت و هر تیم دیگری جای پرسپولیس بود، تا الان صد بار زمین خورده بود.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس امسال تیم جوان و بی‌حاشیه‌ای است که این بی‌حاشیه بودن جزو بزرگترین حسن‌های این تیم محسوب می‌شود. از طرفی دیگر برانکو ایوانکوویچ به عنوان یک مربی باشخصیت کنار این تیم است که به خوبی شرایط را مدیریت می‌کند و کارش را بلد است.

میناوند ضمن اشاره به بازیکنان جوان این تیم، تصریح کرد: تمام جوانان پرسپولیس، بازیکنان خیلی خوبی هستند. یکی از این جوان‌ها، میلاد کمندانی بود که مقابل نفت، عملکرد خیلی خوبی داشت. نکته‌ای که نه تنها کمندانی بلکه تمام بازیکنان جوان پرسپولیس باید به آن نگاه ویژه داشته باشند، این است که همیشه و در همه بازی‌ها به همین مقدار خوب عمل کنند و به این خوب بودنشان، تداوم بخشند. کمندانی بازیکن خیلی خوبی است. او در هر مسابقه‌ای که برای پرسپولیس به میدان می‌رود، باید به همین مقدار خوب باشد و هم با پاس‌های زیبایش برای مهاجمان موقعیت‌سازی کند و هم برای تیم، گلزنی کند. زیرا کمندانی جوانی است که پتانسیل خیلی بالایی دارد.

وی در خصوص اینکه پرسپولیس می‌تواند جزو تیم‌های بالایی جدول باشد، گفت: من فالگیر نیستم که بتوانم آینده را پیش‌بینی کنم، اما این تیم جوان پرسپولیس خیلی بالایی دارد و جزو بهترین تیم‌های ایران از نظر فنی است. اگر همین روند ادامه داشته باشد، پرسپولیس می‌تواند به موفقیت در لیگ برسد.

میناوند در پایان در خصوص نظرسنجی برنامه نود، تصریح کرد: فکر می‌کنم انتخاب اشکان دژاگه، انتخاب عادلانه‌ای بود و مردم با این انتخاب نشان دادند که فوتبال را می‌فهمند. دژاگه واقعاً یک سر و گردن بالاتر از فوتبال ایران است. از طرفی حمید درخشان نیز جزو بزرگان فوتبال ایران است. علیرضا نیکبخت هم جزو بهترین بازیکنانی بود که در پست هافبک چپ بازی می‌کرد. البته باید بگویم که ابراهیم قاسم‌پور هم در فوتبال ایران اٌعجوبه بود که اگر الان فوتبال بازی می‌کرد 10 میلیارد می‌ارزید.