خدمات دندانپزشکی به اصحاب رسانه مازندران داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن افشار عصر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه در خصوص بررسی راهکارهای توانمندسازی و ارتقایشان و منزلت اجتماعی اصحاب رسانه با ایدههای خلاق ونوکه در سالن اجلاس اداره کل ارشاد مازندران برگزار شد اظهار داشت: تشکیل انجمنهای تخصصی در قالب انجمن عکاسان، خبرنگاران گزارشگران، مستندسازان خبری، مدیران مسئول سردبیران و کارشناسان و فعالان عرصه رسانه و انجمن فارغالتحصیلان رشته رسانه انجامشده است.
وی یکی از اقدامات بسیج رسانه را ارائه خدمات دندانپزشکی تحت عنوان بنتال کارت برای اصحاب رسانه با حق عضویت ۵۰ هزارتومان برای دریافت خدمات رفاهی و پزشکی عنوان کرد و افزود: تفاهمنامهای با یک شرکت بستهشده است که از گلوگاه تا رامسر بخشی از نیازمندیهای اصحاب رسانه مرتفع شود.
مسئول بسیج رسانه استان یکی از موارد موردنیاز اصحاب رسانه را پرداخت وام عنوان کرد و افزود: وامی برای خرید وسایل صوتی و تصویری و وام قرضالحسنهای دیگری که سپاه در اختیار اصحاب رسانه تا سقف دو میلیون تومان قرار داده است و ۱۰ نفر هم برای دریافت معرفی شدند و وام دیگر برای اصحاب رسانهای که در عسر و حرج قرار دارند و تا سقف یکمیلیون تومان و بلاعوض است.
افشار از عقد توافقنامه با فروشندگان لوازمخانگی برای خرید قسطی لوازمخانگی خبر داد و گفت: توافقنامه با بسیج سراسر کشور برای برخورداری از تسهیلات رفاهی، هتلها و سوئیتهای سازمانهای بسیج و مسافرت به شهرهای مختلف کشور برای اصحاب رسانه در نظر گرفتهشده است.
وی در بخش دیگر از انعقاد تفاهمنامهای برای برگزاری اردوهای مذهبی، زیارتی و تفریحی خبر داد و ابراز داشت: امکانات رفاهی بسیج سراسر کشور تسهیلات ارائه میدهد.
مسئول بسیج رسانه استان در خصوص استفاده از تسهیلات رفاهی در مشهد مقدس گفت: این تسهیلات در سه سطح خدماتدهی میکنند.
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