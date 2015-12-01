به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر كریمی ظهر سهشنبه در همایشآسیبشناسی مواد مخدر كه در دانشگاه آزاد نجفآباد برگزار شد با اشاره به نقش اعتیاد در افزایش جرایم در كشور و به ویژه در استان اصفهان اظهار داشت: به جرأت میتوان گفت كه ۹۰ درصد از جرایم استان اصفهان با توجه به پایشهای روزانه جرایم ریشه در اعتیاد دارد.
وی عامل ۲۵ درصد از طلاق در استان اصفهان را نیز اعتیاد عنوان كرد و افزود: در این راستا باید یادآور شوم كه در خصوص ارتباط اعتیاد و ازدواج در مركز مشاوره نیروی انتظامی مطالعات زیادی صورت گرفته و نتایج نامطلوبی در این زمینه به دست آمده است.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به افزایش گرایش جوانان نسبت به اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و كاهش مصرف مواد مخدر سنتی گفت: از این رو باید یادآور شوم كه افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی با توجه به توهم زایی و تاثیرات مخربی كه بر روی جسم و روان مصرف كنندگان دارد زمینه سوء استفادههای جنسی و جسمی را در جامعه ایجاد كرده است.
وی با اشاره به نقش نزدیكان در گرایش افراد به اعتیاد گفت: بر اساس به دست آمده ۷۰ درصد اعتیاد توسط نزدیکان معتادان فراهم میشود و در این راستا تاثیرپذیری از افرادی كه برای دیگران الگو هستند نقش بیشتری دارد.
سرهنگ كریمی با اشاره به روند روبه رشد مصرف مواد مخدر در بین زنان اظهار داشت: این پدیده ترویج فساد اخلاقی را در جامعه به دنبال داشته است كه این امر با توجه به نقش زنان در جامعه ناهنجاریهای را در جامعه ایجاد كرده است.
وی سیگار و قلیان را شاهراه ورود به اعتیاد عنوان كرد و گفت: در این راستا با توجه به شكسته شدن قبح مصرف این دو عنصر اعتیادهای مهلک در سطح جامعه افزایش یافته است.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان با تاكید بر اینكه مضرات مصرف یك پك قلیان ۱۰۰ برابر یك نخ سیگار است است، گفت: مرغوبترین توتونها برای تولید سیگار به كار میرود و این در حالی است كه تفاله این توتونها برای تهیه تنباکو استفاده میشود که استفادهکنندگان از آن و اطرافیان آنها را به ۶۰۰ نوع از امراض گوناگون مبتلا میکند.
وی تمسك به پیشگیری را مهمترین راهكار كاهش تعداد معتادان در جامعه دانست و ابراز داشت: در حال حاضر مبارزه با اعتیاد در كوتاهمدت بازدهی نخواهد داشت و باید در بلند مدت و با زیرساختهای اساسی نسبت به كاهش اعتیاد در جامعه برنامهریزی داشته باشیم.
سرهنگ كریمی ادامه داد: امروز باید خانوادهها، دانشگاهها و مراکز آموزشی برای حل مشكل اعتیاد وارد میدان شوند.
وی همچنین از جمعآوری قلیان در سطح چایخانهها و پاركها خبر داد و افزود: در این راستا جوانان نیز باید نسبت به مصرف دخانیات و مواد مخدر توجه داشته باشند و مغلوب نفس خود در برابر تعارف دوستانه نشوند.
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