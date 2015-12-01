پراکندگی عشایر کشور در ۲۱ استان/ محرومیت آبی عشایر در دل طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود آب شرب مناسب در شرایطی عشایر کشور را به ویژه در مناطق مرکزی رنج می‌دهد که آنها در دل طبعیت و در کنار رودخانه‌های زیبای فصلی زندگی می‌کنند اما آب در دسترس آنها اغلب قابل شرب نیست.

مسائل، مشکلات و درخواست‌های عشایر در استان یزد سبب شد تا اعضای شورای عشایر استان یزد، جلسه‌ای با رئیس سازمان امور عشایر کشور برگزار کنند.

رئیس سازمان امور عشایر کشور در این جلسه که امروز در استانداری یزد برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار عشایر در قالب ۲۱۴ هزار خانوار در سطح کشور زندگی می‌کنند و این جمعیت در ۲۱ استان کشور پراکنده شده‌اند.

کرمعلی قندالی بیان کرد: عشایر در مجموع ۱.۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما از مهمترین تولیدکنندگان فرآورده‌های دامی به شمار می‌روند.

نیاز به برنامه ریزی مدون برای ساماندهی عشایر

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای عشایر در سطح کشور تاکید کرد: باید برای ساماندهی عشایر برنامه‌ریزی مدونی انجام شود و تلاش کنیم آنها از حداقل حقوق اجتماعی بهره مند شوند که یکی از حقوق، بیمه اجتماعی است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور یادآور شد: در حال حاضر برنامه‌ راهبردی ساماندهی عشایر به تصویب رسیده و به زودی به استانها ابلاغ می‌شود و امیدواریم با اجرای آن، بخشی از دغدغه‌ها و درخواست‌های عشایر پاسخ داده شود.

هر چادر عشایر یک کارگاه تولیدی و خواستگاه فرهنگ است

قندالی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد گوشت تولیدی کشور و ۳۵ درصد محصولات صنایع دستی و ۲۸ درصد دام مورد نیاز کشور توسط عشایر تامین می شود و در کنار این تولیدات، هر چادر عشایر، یک کارگاه تولیدی و خواستگاه یک فرهنگ است.

وی خاطرنشان کرد: از مشکلات عشایر در مناطق مختلف مطلع هستیم و عزم جدی برای رفع این مشکلات داریم و امیدواریم دستگاه‌های مختلف اجرایی در سطح کشور، با اجرای برنامه‌های جدید، در راستای رفع مشکلات عشایر قدم بردارند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه جمعیت عشایری استان یزد در دو شهرستان ابرکوه و خاتم متمرکز شده اند، اظهار داشت: جمعیت عشایر استان یزد پنج هزار نفر است که این تعداد در قالب دو هزار و ۵۰۰ خانوار زندگی می کنند.

عشایر استان یزد نیم درصد جمعیت این استان را تشکیل می دهند

هادی مقیمی با اشاره به اینکه جمعیت عشایر استان یزد در واقع نیم درصد جمعیت این استان را تشکیل می دهند، عنوان کرد: همین جمعیت محدود نیز با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها به دلیل بی توجهی در دوره های قبل رخ بروز یافته است.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات عشایر استان یزد اظهار داشت: کمبود آب شرب مناسب برای عشایر از مهمترین مشکلاتی است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد.

مقیمی از دیگر مشکلات عشایر استان یزد به کمبود علوفه و خوراک دام، نداشتن پوشش بیمه‌ ای برای خود و دام‌ها، مشکلات جاده‌ها در کوچ و... و. اشاره کرد.

لزوم عمل به تعهدات در قبال عشایر توسط استان‌های کرمان و فارس

وی همچنین با بیان اینکه عشایر یزد با استان‌های کرمان و فارس هم مرز هستند و بین این چند استان در تردد هستند، افزود: یزد به تعهدات خود در قبال عشایر عمل کرده اما زمانی که نوبت اجرای تعهدات توسط استان‌های همسایه برای عشایر است، معمولا اقدام قابل توجهی صورت نمی گیرد.

در صورتی که در برنامه مدون مطرح شده در این نشست و ابلاغ و اجرای آن در استان‌ها، مشکلات عشایر استان یزد برطرف شود، دیگر شاهد کاهش آمار عشایر استان نخواهیم بود.