برگزاری همایش ۵۰ کسب و کار ۳۰ میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعیدی با اشاره به برپایی این همایش درتاریخ۲۴ آذر ماه، اظهار داشت: اهالی برای ثبت نام در این همایش می توانند به کلینیک کسب و کار در خیابان نامجو مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم مزایای زیادی دارد. تعدادی از مشاغل و کسب و کارها هستند که به سرمایه آنچنانی نیاز ندارند و اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند درآمدهای بالا و سودهای خوبی داشته باشند.

سعیدی با اشاره به فعالیت کلینیک کسب و کار این منطقه، افزود: در این کلینیک کارشناسان و مشاوران حضور دارند و شهروندانی را که خواهان دریافت پروانه و جواز کسب برای راه اندازی کارگاه های تولیدی و صنعتی کوچک هستند، راهنمایی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء فرهنگ، اشتغالزایی، ترغیب جوانان به کارآفرینی و استفاده بهینه از ظرفیت های منطقه از اهداف راه اندازی این کلینیک بوده است، گفت: افراد برای انتخاب شغل، آشنایی با مراحل گرفتن وام اشتغال، نحوه انتخاب کارگر، آشنایی با مراکز تهیه مواد خام و همچنین نحوه ثبت کارگاه و شرکت، می توانند از راهنمایی کارشناسان این کلینیک استفاده کنند.

مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۷ یادآور شد: کلینیک کارآفرینی و اشتغال یکی از حلقه‌های تکمیل کننده چرخه فنّاوری در کشور است که باید در کنار نهادهای موجود و هماهنگ با آنها در چارچوب سیاستهای مصوب فعالیت کند.

وی تصریح کرد: كلينيك كسب و كار همانند تمام مراكز درماني كه نسبت به مداوا يا مشاوره بيماران اقدام مي‌كند، نقشي اساسي در ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به صاحبان كسب و كار، سرمایه گذاران، تولید کنندگان، عرضه کنندگان و رفع مشكلات احتمالي ايشان دارد.