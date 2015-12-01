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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۲۴

مدیرمرکز خدمات اجتماعی منطقه ۷ خبر داد:

برگزاری همایش ۵۰ کسب و کار ۳۰ میلیونی

برگزاری همایش ۵۰ کسب و کار ۳۰ میلیونی

مدیر مرکز خدمات اجتماعی منطقه ۷ گفت: همایش ۵۰ کسب و کار ۳۰ میلیونی با هدف آشنایی بیشتر جوانان با کسب و کار و حل مشکلات راه اندازی مشاغل با سرمایه کم در مجموعه فرهنگی شهدا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعیدی با اشاره به برپایی این همایش درتاریخ۲۴ آذر ماه، اظهار داشت: اهالی برای ثبت نام در این همایش می توانند به کلینیک کسب و کار در خیابان نامجو مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم مزایای زیادی دارد. تعدادی از مشاغل و کسب و کارها هستند که به سرمایه آنچنانی نیاز ندارند و اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند درآمدهای بالا و سودهای خوبی داشته باشند.

سعیدی با اشاره به فعالیت کلینیک کسب و کار این منطقه، افزود: در این کلینیک کارشناسان و مشاوران حضور دارند و شهروندانی را که خواهان دریافت پروانه و جواز کسب برای راه اندازی کارگاه های تولیدی و صنعتی کوچک هستند، راهنمایی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء فرهنگ، اشتغالزایی، ترغیب جوانان به کارآفرینی و استفاده بهینه از ظرفیت های منطقه از اهداف راه اندازی این کلینیک بوده است، گفت: افراد برای انتخاب شغل، آشنایی با مراحل گرفتن وام اشتغال، نحوه انتخاب کارگر، آشنایی با مراکز تهیه مواد خام و همچنین نحوه ثبت کارگاه و شرکت، می توانند از راهنمایی کارشناسان این کلینیک استفاده کنند.

مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۷ یادآور شد: کلینیک کارآفرینی و اشتغال یکی از حلقه‌های تکمیل کننده چرخه فنّاوری در کشور است که باید در کنار نهادهای موجود و هماهنگ با آنها در چارچوب سیاستهای مصوب فعالیت کند.

وی تصریح کرد: كلينيك كسب و كار همانند تمام مراكز درماني كه نسبت به مداوا يا مشاوره بيماران اقدام مي‌كند، نقشي اساسي در ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به صاحبان كسب و كار، سرمایه گذاران، تولید کنندگان، عرضه کنندگان و رفع مشكلات احتمالي ايشان دارد.

کد مطلب 2989793
سیامک صدیقی

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