به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار دومین نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب در خصوص تروریسم و ریشه های آن بازتاب وسیعی در رسانه های مختلف جهان و در نزد اندیشمندان و آزادیخواهان جهان داشته است.

در همین راستا گفتگویی با «آنتونی کارتولوچی» تحلیلگر و ژئوپلیتیست آمریکایی داشته ایم و نظرات وی را در خصوص نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب جویا شده ایم که در ادامه آمده است.

*آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دومین نامه خود به جوانان غربی به تروریسم و ریشه های آن پرداخته اند. اهمیت این مسئله چیست؟

برای حل هر مسئله ای ابتدا باید درک کاملا درستی از آن داشته باشیم. مدت ها است که افکار عمومی در غرب و حتی سیاست مداران غربی درک صحیحی از تروریسم ندارند. ناتوانی آنها در فهم ریشه های واقعی تروریسم موجب شده است تا دامنه تروریسم به طور نامحدودی گسترده شود.

برای بسیاری در غرب این حقیقت که منافع خاص دولت هایشان بطور عمدی موجب ایجاد تروریسم و گسترش آن به عنوان ابزاری ژئوپلیتیک شده است غیرقابل فهم و درک است. متاسفانه این یک حقیقت است و تا زمانی که افکار عمومی این مسئله را نفهمند حامیان تروریسم دارای یک چک سفید امضاء خواهند بود و به استفاده ابزاری از تروریسم در داخل و خارج کشورهایشان ادامه خواهند داد.



جنگ ها، بی ثباتی ها، رشد حکومت های محلی پلیسی، بی اعتمادی ملت ها به همدیگر و حتی بی اعتمادی شهروندان یک کشور به همدیگر، بحران های آوارگان همگی ناشی از استفاده ابزاری از تروریسم به عنوان ابزاری ژئوپلیتیک است. به همین علت مسئله تروریسم اصلی ترین موضوع حاضر زمان ما است.

* حضرت آیت الله خامنه ای در پیامشان تاکید کرده اند که اسلام دین دوستی و مودت است. چرا برخی سعی می کنند اسلام را به عنوان دین خشونت معرفی کنند؟

عده ای که مدعی هستند اسلام دین خشونت است در واقع تبلیغات غلطی را که شنیده اند تکرار می کنند. منبع اصلی این تبلیغات هم همان کسانی هستند که منافعشان در پیشبرد خشونت است به ویژه آن دسته که خودشان حامی تروریسم هستند یعنی آمریکا و متحدانش در حاشیه خلیج فارس، ناتو و دیگران.

با طرح این ادعا علیه اسلام و با استفاده از نادانی و تعصب که بخشی از فرهنگ جامعه غرب است، رهبران غرب در راستای منافع خود موجب تشدید و قوت گرفتن خشونت ها می شوند. با توسل به ایدئولوژی، منطق، تاریخ، ژئوپلیتیک و خردگرایی، ملت های مسلمان می توانند این اتهامات را به حاشیه ببرند و از پاسخ های احساسی به آنها فاصله بگیرند.

*چرا برخی در تلاش هستند تا از رهگذر تروریسم به اسلام هراسی دامن بزنند؟

باز باید بگویم این همان کاری است که حامیان تروریسم با هدف منحرف کردن افکار عمومی و منحرف کردن مسئولیت آن انجام می دهند. حملات تروریستی اخیر در پاریس توسط تروریست هایی انجام شد که توسط آمریکا و نزدیکترین متحدان آنها مسلح شده، آموزش دیده و حمایت مالی شده و پناه داده شده اند. تمامی این مهاجمان برای سرویس های اطلاعاتی غرب کاملا شناخته شده بودند. تمامی شواهد و قرائن حکایت از این دارند که سرویس های اطلاعاتی غرب به سادگی می توانستند مانع از انجام این حملات شوند ولی این کار را نکردند.

نکته جالب این است که این حملات در آستانه مذاکرات وین در خصوص سوریه انجام شدند حرکتی که غرب بعد از اقدامات مشترک ایران و روسیه و سوریه برای حل بحران در سوریه آغاز کرد. این سوال مطرح است که با منتسب کردن این حملات به اسلام و مسلمانان در این مقطع زمانی چه کسانی از آن بهره می برند و اساسا چرا سرویس های اطلاعاتی غرب تلاش نکردند مانع از انجام حملات شوند با اینکه قادر به این کار بودند.

*اهمیت این نامه در مقطع زمانی کنونی چیست؟

اهمیت نامه رهبر انقلاب اسلامی این است که موجب تقویت افراد و نهادها و صداهایی در جهان می شود که خواستار مقابله با تروریسم و دولت های حامی آنها هستند. موجب تقویت کسانی می شود که حقایق را می دانند و تلاش می کنند در این خصوص روشنگری کنند تا تدریجا بر منافع خاص حامیان تروریسم در جهان اثر بگذارند.

این نامه برای این روند مهم است. این گفتگو باید ادامه یابد باید در هر فرصتی و در هر شکلی برای بیان حقایق استفاده کرد.

گفتگو: پیمان یزدانی