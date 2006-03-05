"كوهستان بروكبك" يك جايزه ديگر برد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر كه يكي از شانس هاي برتر كسب جايزه اسكار به شمار مي رود جايزه بهترين كارگرداني را براي خالق تايواني اش، آنگ لي به ارمغان آورد.



فيلم "كاپوتي"، ديگر اثر تحسين شده سال 2005 جايزه بهترين هنرپيشه مرد نقش محوري را در كارنامه هنري فيليپ سيمور هافمن ثبت كرد. اين در حالي است كه فيلم مذكور در رشته بهترين فيلمنامه نويسي نيز براي دن فوترمن، افتخار آفريد.



مراسم اينديپندنت اسپيريت جايزه بهترين هنرپيشه زن نقش محوري را به فيليسيتي هافمن، هنرپيشه فيلم "ترنس امريكا" اهدا كرد و در رشته بهترين هنرپيشه مرد در نقش مكمل نيز از مت ديلون، بازيگر فيلم "تصادف" تقدير كرد. ايفاي نقش امي آدامز در فيلم "سوسك" به گونه اي بود كه جايزه بهترين هنرپيشه زن نقش مكمل را برايش به ارمغان آورد.

در اين ميان فيلم "اينك بهشت" محصول فلسطين جايزه بهترين فيلم خارجي را به ليست موفقيت‌هايش افزود و جايزه بهترين اثر مستند نيز از آن "انرون: باهوش‌ترين مرد در اتاق" اختصاص يافت.



امسال مراسم اينديپندنت اسپيريت بيست و يك سالگي خود را جشن گرفت. اين مراسم به تقدير از فيلم هايي مي پردازد كه با بودجه‌هاي اندك كليد مي خورند و از سوژه هاي خوبي برخوردارند. اين مراسم در حقيقت نقطه مقابل مراسم اسكار است كه معمولاً طرفدار محصولات استوديوهاي بزرگ فيلمسازي است و چشمهايش را بر آثار كم‌هزينه مي بندد.