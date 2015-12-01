نمایندگان مجلس باید از انتقادات مصلحانه استقبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به روز مجلس اظهار داشت: اهمیت و کارکرد قوه مققنه و دستگاه تقنینی در پیشبرد اهداف کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: روز بزرگداشت شهید مدرس، روز مجلس نامگذاری شده است که این امر پیام های روشنی را با خود به همراه دارد و باید نمایندگان مجلس به تأسی از شهید مدرس همواره در برابر ظلم و استبداد ایستاده و حتی جان خود را در این راه نثار کنند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس وظایف خطیری را برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی بر عهده دارند و باید از جایگاه نمایندگی مجلس برای حل مشکلات و دغدغه های مردم استفاده کنند.

وی متذکر شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس رأی و اعتماد مردم انتخاب شدند و باید خود را در پیشگاه مردم مسئول دانسته و از همه توانمندی و ظرفیت خود برای تحقق وعده های داده شده، استفاده کنند.

بشیری با اشاره به نقش مردم پاکدشت در حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: مردم پاکدشت همواره در دفاع از ارزش های اسلامی پیشگام بوده اند و حضور آنان در میدان های ملی و مذهبی مثال زدنی است.

وی گفت: نمایندگان مجلس باید از انتقاداتی که از روی خیرخواهی و به صورت دوستانه مطرح می شود، استقبال کرده و زمینه توسعه هر چه بیشتر حوزه انتخابیه خود را فراهم آورند.