به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کفراشی، ظهر امروز در جمع مدیران مدارس شاهد و ایثارگر استان یزد اظهار داشت: به منظور کیفیت بخشی آموزشی در مدارس شاهد و ایثارگر، برنامه های مدونی در حال اجراست و به نظر می رسد درجه بندی این مدارس نیز در این زمینه اثرگذار باشد.

وی عنوان کرد: هوشمندسازی کلاسهای درس در این مدارس نیز به کیفیت بخشی آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی برای دانش آموزان این مدارس کمک می کند بر این اساس تاکنون از مجموع ۱۳ هزار کلاس درس در مدارس شاهد و ایثارگر، ۹ هزار کلاس هوشمندسازی شده اند.

کفراشی خاطرنشان کرد: هم اکنون بالغ بر ۳۷۰ هزار دانش آموز در مدارس شاهد و ایثارگر در سطح کشور مشغول تحصیل هستند و ۳۰ هزار معلم، مسئولیت آموزش به آنها را بر عهده دارند.

اجرای طرح «افق قرآنی» در مدارس شاهد و ایثارگر

مشاور وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: طرح های قرآنی نیز در کنار کیفیت بخشی آموزشی در مدارس شاهد و ایثارگر اجرا می شود که امسال طرح افق قرآنی برای مقطع ابتدایی و متوسطه اول برنامه ریزی شده و اجرايی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از معلمان کارآزموده در برنامه های قرآنی این مدارس استفاده می شود که در این راستا تاکنون هفت هزار معلم در دوره های آموزشی مرتبط شرکت کرده اند.

تحصیل ۹ هزار دانش آموز یزدی در ۳۳ مدرسه شاهد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست از تحصیل ۹ هزار دانش آموز یزدی در مدارس شاهد و ایثارگر این استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد ۳۳ مدرسه شاهد مشغول فعالیت هستند.

احمد شیرزاد خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران همکاری بسیار خوبی با آموزش و پرورش استان یزد دارد و این همکاری و همدلی سبب شده مدارس شاهد استان یزد در زمره بهترین مدارس این استان باشند.