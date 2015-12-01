به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در شلمچه اظهار کرد: مرز مهران با ازدحام و ترافیک شدید مواجه شده است و احتمال بسته شدن این مرز از امشب وجود دارد ولی هنوز تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.

وی افزود: خوشبختانه وضع در مرزهای زمینی شلمچه و چذابه در استان خوزستان بسیار خوب است و تاکنون هیچ مشکلی برای خروج و ورود زائران اربعین از این مرزها وجود نداشته است.

رئیس ستاد اربعین عنوان کرد: مجدد از همه زائران اربعین حسینی درخواست می کنم که حتما برای حضور در کشور عراق با خود پاسپورت و ویزا داشته باشند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

وزیر کشور در جریان سفر امروز سه شنبه معاول اول رئیس جمهور به شلمچه،اسحاق جهانگیری را همراهی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور سرکشی از روند فعالیت‌های صورت گرفته در مرز بین‌المللی شلمچه و شرایط تردد زائران اربعین حسینی و بررسی مشکلات موجود در این خصوص از این منطقه مرزی دیدن می کند.