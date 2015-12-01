به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقیوم قلی پوری عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه نمایشگاه علم و فناوری استان در سال جاری بهمراتب متفاوتتر از سال قبل برگزار خواهد شد، تصریح کرد: درواقع با بررسی نقاط مغفول نمایشگاهها در سالهای گذشته نوآوریهایی در سال جاری خواهیم داشت.
وی با تأکید به اینکه هفته پژوهش درواقع فرصت همگرایی دستگاههای اجرایی و آموزشی است، اضافه کرد: امسال نمایشگاه علم و فناوری بهصورت حوزهبندی و با حوزههای تخصصی برگزار میشود و زمان برگزاری با نمایشگاه کشوری مجزا شده است.
سرپرست پارک علم و فناوری اردبیل با اشاره به مشخص شدن آمایش فناوری استان در سایه این حوزه بندی، تأکید کرد: درواقع در هر حوزه علاقه مندان میتوانند با آخرین دستاوردهای علم و فناوری دستگاههای اجرایی، دانشجویان، اساتید دانشگاهی و دانشگاهها آشنا شوند.
قلی پوری مزیت دیگر حوزهبندی نمایشگاه را راحتی جذب سرمایهگذاران و فنآوران به حوزه علاقهمندی خود عنوان کرد و افزود: درواقع رقبا میتوانند یکدیگر را شناسایی کرده و علاوه بر این زمینه کارهای تیمی و تیم سازی تسهیل شود.
وی ویژگی دیگر نمایشگاه را اختصاص غرفه به تولیدات دانشجویان و تشویق آنها به خلاقیت و نوآوری عنوان کرد و متذکر شد: پیشازاین فرصت مجزایی برای دانشجویان فراهم نبود که در نمایشگاه امسال دانشجویان نیز میتوانند تولیدات خود را به نمایش بگذارند.
سرپرست پارک علم و فناوری استان با اشاره به افزایش مساحت نمایشگاه از ۳۰۰ مترمربع در سالهای گذشته به هزار و ۲۰۰ مترمربع و افزایش غرفهها از ۲۲ به ۸۰ غرفه، ادامه داد: درواقع تقاضا برای حضور در نمایشگاه نیز به طرز قابلتوجهی با افزایش همراه بوده است.
وی بابیان اینکه در سالهای گذشته همواره تمرکز کشور به سرمایه مادی بهجای سرمایه معنوی بوده است، اضافه کرد: اینکه ما به سرمایه مادی نفت و گاز متکی بودیم که هم در استخراج و هم درفروش مشکل داست صحیح نبود و باید بهمنظور توسعه به سرمایه معنوی توجه داشته باشیم.
قلی پوری ازجمله زمینههای تغییر نگرش در اولویتبندی سرمایهها را شکلگیری پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان دانست و تأکید کرد: نیروی انسانی باید اصیلترین سرمایه تلقی شده و نسبت به پرورش آن برنامهریزی شود.
سرپرست پارک علم و فناوری استان از برگزاری نمایشگاه علم و فناوری از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه بخشی از توانمندی استان در علم و فناوری را به نمایش گذاشته و زمینه رونق فعالیت شرکتهای دانشبنیان را موجب شود.
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