صنعت موتور سيكلت از صنايع غير نفتي كشور بزرگ تر است

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين بنايي مدير عامل شركت توليدي تيزرو با بيان اين مطلب در جمع خبرنگران افزود: درمدت 31 سال فعاليت شركت توليدي تيزرو ، صنعت موتورسيكلت كشور با فراز و نشيب هاي مختلف روبرو بوده است ، به عنوان مثال تا قبل از پيروزي انقلاب رقباي شركت توليدي تيزرو در كشور شركت‌هاي كاواساكي ، ياماها و سوزوكي بودند كه به دليل محبوبيت هوندا، و پس از پيروزي انقلاب آن شركتها رفتند و فقط هوندا در كشور باقي ماند.

حسين بنايي ادامه داد: در برهه اي ديگر از اين زمان ، دولت بدون مطالعه بازار و صنعت موتورسيكلت كشور ، بازار ميليوني اين صنعت را در اختيار شركت هاي كپي ساز چيني قرار داد و اين شركت ها هم با اسامي و مجوزهاي مختلف وارد بازار ايران شدند بطوريكه عمدتا محصولات هوندا را كپي مي كردند.

وي اظهار داشت: پروسه آزاد سازي بازار موتورسيكلت از سوي دولت، به جايي رسيد كه وزارت صنايع 600 مجوز تاسيس كارخانه موتورسيكلت سازي اعطا كرد اما متاسفانه اين مجوزها به نمايندگان شركت هاي چيني داده شده بود كه اين شركت ها به دليل پايين بودن كيفيت توليدات حتي در چين اجازه استفاده و عرضه محصولات خود را نداشتند در حاليكه سطح در امد چيني ها از ما پايين تر است.

مدير عامل تيزرو تصريح كرد: چند صباحي پس از فعاليت شركت هاي كپي ساز چيني ، دولت متوجه شد كه حدود هفت ميليون موتور سيكلت چيني بدون هيچ نظارتي در بازار به فروش رسيده كه هم پول مردم و هم جانشان به تاراج رفته است.

وي ياد اور شد: دولتي ها فهميدند كه 600 جواز تاسيس و اعطايي از سوي آنها كه به اسم اشتغال زايي و توسعه صنعت واگذار شده بود بيشتر يك مجوز بازرگاني بوده است و فقط نقش ها عوض شده بود و به جاي اينكه وزارت بازرگاني پروانه واردات صادر كند وزارت صنايع جواز تاسيس و توليد داده بود اما در عمل اين شركتها به جاي توليد ، كار بازرگاني انجام مي دادند.

بنايي بيان كرد: شركت هاي چيني و كپي كار در زمان اوج فعاليت و توليد موتورسيكلت ، درمجموع فقط 17 هزار نفر پرسنل داشتند.

مدير عامل شركت توليدي تيزرو با توجه به اينكه دولت يك صنعت چهار ميليارد دلاري را در اختيار شركت هاي كپي كار چيني قرار داده بود، اذعان داشت: چنانچه بپذيريم هر موتورسيكلت استاندارد يك هزار دلار قيمت دارد و تقاضاي سالانه موتورسيكلت در بازار كشور يك ميليون دستگاه مي باشد و اين اعداد و ارقام ، صنايع بالادستي و پايين دستي را اضافه كنيم ، مشاهده مي شود كه با يك صنعت چهار ميليارد دلاري در كشور روبرو هستيم .

بنايي در ادامه مهمترين مشكلات صنعت موتورسيكلت كشور را نبود قوانين محيطي مناسب براي كسب و كار ، واردات قطعات ارزان قيمت و تقلبي از بازارچه هاي مرزي ، عدم جمع آوري و مديريت اطلاعات ( آما رصحيح و مورد اطمينان ) و نبود حمايت و منابع مالي ارزان قيمت دانست و تاكيد كرد: چنانچه دولت سياست هاي نظارتي خود را بصورت واقعي و با هدف مشتري مداري در جهت حمايت از مصرف كننده ها پياده كند تمام صنايع كشور راه مي افتند.

وي افزود: ما اعتقاد داريم صنعت موتورسيكلت پس از صنعت اتومبيل در ايران يك صنعت استراتژيك ملي است و وزارت صنايع بايد بخشي از بودجه هاي تحقيقاتي خود را كه معلوم نيست صرف چه اموري مي شود براي اين صنعت هزينه كند، و حداقل ببيند وقتي دولت تايلند در اين صنعت اقدامات ويژه انجام داد و آن را استراتژيك اعلام كرد به چه نتيجه اي رسيد و چه كرد كه امروز 5/2 ميليون دستگاه موتورسيكلت به اروپا ، آمريكا و آسيا صادر مي كند.

مدير عامل تيزرو با اشاره به اينكه هم اكنون شش تا هفت ميليون موتورسيكلت در كشور و حدود دو ميليون در تهران تردد مي كنند، برنامه توليد شركت تيزرو در سالجاري را 28 هزار دستگاه موتورسيكلت اعلام كرد كه اين مقدار توليد محقق شده است.

بنايي در پايان مهمترين محصولات توليدي شركت تيزرو را موتورسيكلت هاي هوندا سي جي 125 ( 2/2 ليتر مصرف ) با 47 درصد ساخت داخل ، سي جي ال ( 4/2 ليتر مصف ) و ويو با 6/1 ليتر مصرف در هر 100 كيلومتر اعلام كرد و از سرمايه گذاري و افزايش ساخت داخل موتورسيكلت ويو ( Wave)تا حد سي جي 125 براي سال 85 خبر داد.