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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵

همايش "قرآن و زيبايي شناسي" در قم برگزار مي شود

همايش "قرآن و زيبايي شناسي" در قم برگزار مي شود

همايش "قرآن كريم و زيبايي شناسي" با همكاري مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، روز يكشنبه 21 اسفند در قم برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار"مهر" حافظ و قرآن، اسرار زيبايي قرآن، زيبايي شناسي قرآن در زمينه تربيت از ديدگاه امام خميني(ره)، هنر آئينه زيباشناختي ، بلاغت در قرآن، فلسفه و نگاه فلسفي به زيبايي و هنر در قرآن از موضوعاتي است كه در اين همايش به آن پرداخته مي شود.

استادان و صاحبنظراني چون آيت الله حائري شيرازي، آيت الله محمد هادي معرفت، حجت الاسلام مهدي هادوي تهراني، دكتر محمد ضميران، دكتر فاطمه طباطبايي، دكتر محمود عباديان و دكتر محمد ابراهيم ديناني در اين نشست به سخنراني و طرح ديدگاههاي خود مي پردازند.

اين همايش روز يكشنبه 21 اسفند ماه از ساعت 10 تا 18 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي واقع در قم، ميدان شهدا، ابتداي خيابان معلم برگزار مي شود.

 

کد مطلب 298982

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