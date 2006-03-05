همايش "قرآن و زيبايي شناسي" در قم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" حافظ و قرآن، اسرار زيبايي قرآن، زيبايي شناسي قرآن در زمينه تربيت از ديدگاه امام خميني(ره)، هنر آئينه زيباشناختي ، بلاغت در قرآن، فلسفه و نگاه فلسفي به زيبايي و هنر در قرآن از موضوعاتي است كه در اين همايش به آن پرداخته مي شود.

استادان و صاحبنظراني چون آيت الله حائري شيرازي، آيت الله محمد هادي معرفت، حجت الاسلام مهدي هادوي تهراني، دكتر محمد ضميران، دكتر فاطمه طباطبايي، دكتر محمود عباديان و دكتر محمد ابراهيم ديناني در اين نشست به سخنراني و طرح ديدگاههاي خود مي پردازند.

اين همايش روز يكشنبه 21 اسفند ماه از ساعت 10 تا 18 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي واقع در قم، ميدان شهدا، ابتداي خيابان معلم برگزار مي شود.