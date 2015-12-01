به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی گلستان، حجت الاسلام جواد نجفی، گفت: هر ساله ایام اربعین امام حسین (ع) همچون ایام تاسوعا مورد توجه عزاداران قرار می گیرد.

وی با بیان اینكه مساجد و هیئات مذهبی سطح استان برای برگزاری مراسم اربعین خود را آماده می كنند، افزود: در این ایام مانند ایام دهه اول محرم سخنرانان در مساجد و هیئات مذهبی حضور پیدا می كنند.

حجت الاسلام نجفی اظهار کرد: این مداحان و سخنرانان در وصف سیدالشهدا و اهداف نورانی كربلا سخنرانی می كنند تا عاشقان اهل بیت(ع) با پیام عاشورا آشنا شوند.

وی با اشاره به اینكه مراسم عزاداری اربعین حسینی در تمام شهرستان های استان برگزار می شود، تصریح كرد: امسال همچون گذشته در تمامی شهرستان های استان برنامه متمركز و محوری عزاداری اربعین توسط هیئات مذهبی و عاشقان اهل بیت(علیه السلام) برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برخی از این مراسم های متمركز در شب اربعین و برخی دیگر هم در روز اربعین برگزار می شود.

وی خاطرنشان كرد: این مراسم در مركز استان با همكاری دستگاه های فرهنگی در روز اربعین ساعت ۹ صبح در محل امامزاده عبدالله (ع) گرگان با حضور پرشور عاشقان اهل بیت(ع) و هیئات مذهبی برگزار می شود.