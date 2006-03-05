اكثريت نمايندگان مجلس مخالف كاهش اعتبارات عمراني هستند

علي معلمي پور در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي "مهر"، اظهارداشت: ديروز اكثريت اعضا در كميسيون كشاورزي با كاهش اعتبارات عمراني موافق نبودند ولي با اين وجود، مصوبه كميسيون تلفيق با اكثريت آرا نمايندگان به تصويب رسيد.

وي افزود: با كاهش اعتبارات عمراني، بسياري از اعتبارات در بخش كشاورزي و آب با كاهش چشمگيري مواجه خواهد شد.

معلمي پور در ادامه اظهار داشت: در مهر ماه سال آينده اعتبارات عمراني به لايحه دولت باز مي‌گردد و همان ميزان پنج ميليارد دلار قابل باز گشت در متمم بودجه‌اي دولت مي‌باشد.

وي در همين خصوص خاطرنشان كرد: اما نظر مخالفين بر اين اساس است كه چرا بودجه‌هايي اختصاص داده شود كه در عمل قادر به انجام آنها نباشيم. همچنين احتمال نوسانات قيمت نفت و احتمال هرگونه تحريم اقتصادي عليه ايران وجود دارد.

ديگر عضو كميسيون كشاورزي نيز در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر، گفت: در زمينه بودجه‌هاي عمراني اختلاف نظرات، بسيار نزديك است .