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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۱۱

نايب رئيس كميسيون كشاورزي در گفت و گو با "مهر":

اكثريت نمايندگان مجلس مخالف كاهش اعتبارات عمراني هستند

اكثريت نمايندگان مجلس مخالف كاهش اعتبارات عمراني هستند

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به موكول شدن راي‌گيري در مورد افزايش اعتبار طرح‌هاي عمراني به بعد از ظهر امروز (يكشنبه) گفت: اكثريت اعضا در كميسيون كشاورزي مجلس با كاهش بودجه‌هاي عمراني مخالف هستند.

علي معلمي پور در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي "مهر"، اظهارداشت: ديروز اكثريت اعضا در كميسيون كشاورزي با كاهش اعتبارات عمراني موافق نبودند ولي با اين وجود، مصوبه كميسيون تلفيق با اكثريت آرا نمايندگان به تصويب رسيد.

وي افزود: با كاهش اعتبارات عمراني، بسياري از اعتبارات در بخش كشاورزي و آب با كاهش چشمگيري مواجه خواهد شد.

معلمي پور در ادامه اظهار داشت: در مهر ماه سال آينده اعتبارات عمراني به لايحه دولت باز مي‌گردد و همان ميزان پنج ميليارد دلار قابل باز گشت در متمم بودجه‌اي دولت مي‌باشد.

وي در همين خصوص خاطرنشان كرد: اما نظر مخالفين بر اين اساس است كه چرا بودجه‌هايي اختصاص داده شود كه در عمل قادر به انجام آنها نباشيم. همچنين احتمال نوسانات قيمت نفت و احتمال هرگونه تحريم اقتصادي عليه ايران وجود دارد.

ديگر عضو كميسيون كشاورزي  نيز در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر، گفت: در زمينه بودجه‌هاي عمراني اختلاف نظرات، بسيار نزديك است .

کد مطلب 298983

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