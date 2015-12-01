به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرفاضلی، در نشست خبری با اصحاب رسانه که عصر سه شنبه برگزار شد، گفت: برگزاری نمایشگاه قاب سرخ در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در سال ۹۵ با مضامین عاشورایی و دفاع مقدس و تلاش برای معرفی آرمان های ایثار و شهادت برگزار می شود.

فاضلی افزود: این نمایشگاه با هدف انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل جوان انقلابی و تلاش برای معرفی دستاوردهای ایثار و شهادت برگزار می شود.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان از مرتب کردن عکس های شهدا خبرداد و اظهار کرد: با آغاز روزشمار شهدای گلستان تاکنون ۱۲۵ شهید معرفی شدند.

وی تصریح کرد: این کار برای نخستین‎بار بعد از ۳۰ سال در حال انجام است، شهدایی که نام‎شان شاید به گوش نرسیده با این اقدام در سطح جامعه معرفی و شناخته می‎شوند.

وی با اشاره به دیجیتالی بودن بالغ بر ۲۲۰ هزار اسناد مربوط به شهدای گلستان گفت: تصاویر این شهدا از بانک دیجیتالی نیز استخراج و مورد استفاده قرار می‎گیرد.

لازم به ذکر است این نمایشگاه از تاریخ ۱۴آذرماه به مدت ۱۰ روز درمحل نمایشگاهی سینما کاپری برگزار می شود.