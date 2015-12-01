به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: چهار هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد که نیاز به حمایت خیّرین و بخش خصوصی دارد.

خادم با بیان اینکه خیّرین بسیاری برای کمک در این بخش داشته ایم، افزود: با توجه به تنگناهای جدی یکی از تاکیدات ما به مدیران کل و مدیران شهرستان‌ها ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که دولت رقیب اسپانسر است و تا زمانی که دولت حضور پیدا کند، بخش خصوصی نمی تواند خود را نشان دهد.

وی همچنین درباره طرح ارزیابی استان ها بیان کرد: عملکرد استان‌ها براساس ارزشیابی‌ها در بخش‌های مختلف ورزش و جوانان به صورت تخصصی انجام شده و در جلساتی که برگزار کردیم نقطه نظرات مطرح و نقاط ضعف و قوت احصا شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان درباره ادغام دو دستگاه ورزش و جوانان و مشکلات و کمبودهای بخش جوانان اظهار کرد: تفکیک بخش ورزش و جوانان دست ما نیست و ما مجری هستیم و مجلس مصوب کرده و باید دراین باره تصمیم بگیرد.

خادم خاطرنشان کرد: ما اصراری به تفکیک یا باهم بودن این دو بخش نداریم و باید از بخش جوانان حمایت خاصی شود اما این اتفاق نمی افتد.

وی ادامه داد: برنامه ها و اعتبارات این بخش همخوانی ندارد و انتظارات این است که سمن ها بتوانند روی پای خود بایستند.

وی همچنین درباره عاقبت طرح واگذاری استقلال و پرسپولیس نیز گفت: همه کارها را انجام دادیم که واگذار شوند اما در قانون تعریف مشخصی برای واگذاری نشده و ایران خودرو و سایپا که قرار بود وارد شوند، کلا منتفی شده است.