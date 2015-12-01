انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه مراسم یادواره شهدای روستای نجارده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در ۱۵ آذرماه سال ۹۱ حادثه تلخی در مدرسه روستای شینآباد پیرانشهر رخ داد و ۲۸ دانشآموز مدرسه این روستا دچار آتشسوزی شدند.
وی اظهار داشت: از این تعداد دو نفر فوتشده و ۲۶ نفر دچار عارضههای شدید سوختگی از نوع بد شدند که سوختگی ۱۳ نفر بسیار شدید بوده و صورت آنان دچار تغییرات ناشی از سوختگی شد و ۹ نفر دچار سوختگی متوسط، یک نفر دچار سوختگی خفیف و سه نفر دچار سوختگی شدید شدند.
محسنی بندپی افزود: برای هر یک از ۱۳ دانشآموزی که دچار سوختگی شدید شدند، ۳۰ میلیون تومان، برای ۹ نفر با سوختگی متوسط ۲۰ میلیون تومان، برای یک نفر دچار سوختگی خفیف ۱۲ میلیون تومان و برای سه نفر با سوختگی سطحی ۱۰ میلیون تومان بهصورت بلاعوض به خانوادههایشان پرداختشده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بازدید روز گذشته از دانشآموزان حادثهدیده روستای شینآباد ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور برای اینکه بتواند آسیبهای ناشی از سوختگی را در بین دانشآموزان کم کند با بررسی همهجانبه شرایطی را فراهم کرده تا اولاً نسبت به ادامه درمان دانشآموزان با توجه به پیشرفت علم پزشکی و جراحیها اقدام کند تا وضعیت ظاهری دانشآموزان به حالت عادی برگردد. عوارض ناشی از سوختگی و افسردگیها و فشارهای روحی و روانی آنان را کم کند.
انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: این دانشآموزان بدانند که دولت به فکرشان است و در این راستا برای هریک از دانشآموزان حادثهدیده دفترچه حساب پسانداز با بهره بانکی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان باز شد و این حساب تا رسیدن به سن قانونی دانشآموزان غیرقابلبرداشت است.
محسنی با اظهار اینکه برای ۲۲ دانشآموز حادثهدیده روستای شینآباد حساب پسانداز بانکی باز شد ادامه داد: همچنین این اطمینان را دادیم که نسبت به بیمه عمر و سرمایهشان اقدام کنیم و علاوه بر این نسبت به اعزام تیمهای مشاوره برای مشاورههای روحی و روانی دانشآموزان اقدام میشود.
محسنی بندپی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با انتخاب مشاوران نسبت به ارتقای روحیه دانش آموزان با انجام مشاوره روانپزشکی اقدام کنیم، همچنین از وسایل فیزیوتراپی مخصوص استفاده میکنیم تا نسبت به بازتوانی و توانمندسازی دانشآموزان اقدام کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: این دانشآموزان را تحت پوشش همهجانبه بهزیستی قرار خواهیم داد و هر هزینهای که لازم باشد برای بازیابی سلامتیشان از سوی بهزیستی تقبل میشود.
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