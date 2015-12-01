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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۲

با حضور مردم و مسئولان؛

دومین پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی شهرستان جوانرود افتتاح شد

دومین پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی شهرستان جوانرود افتتاح شد

کرمانشاه- دومین پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی شهرستان جوانرود با حضور مردم و مسئولان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین پایگاه جاده‌ای فوریت های پزشکی شهرستان جوانرود امروز سه شنبه با حضور مردم و مسئولان در محور مزران شهرستان جوانرود با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این پایگاه با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ جوانرود، مسئول مدیریت بحران این شهرستان و مردم و سایر مسئولان به عنوان دومین پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی و سومین پایگاه شهری فوریت‌ها در این شهرستان به بهره برداری رسید.

صائب مدرسی با بیان اینکه منطقه مذکور در شهرستان جوانرود از مناطق صعب العبور است، گفت: این پایگاه  با ۱ پزشک و ۱ دستگاه آمبولانس و نیز ۲تکنیسین ۲۴ ساعت آماده ارائه خدمت به شهروندان است.

وی همچنین از افتتاح پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی در بخش ازگله طی هفته آینده خبر داد: بخش ازگله از توابع شهرستان ثلاث و باباجانی است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه تعداد پایگاه فوریت‌های پزشکی موجود در سطح استان کرمانشاه را ۵۴ پایگاه عنوان کرد.

 

کد مطلب 2989844

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