به گزارش خبرنگار مهر، دومین پایگاه جاده‌ای فوریت های پزشکی شهرستان جوانرود امروز سه شنبه با حضور مردم و مسئولان در محور مزران شهرستان جوانرود با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این پایگاه با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ جوانرود، مسئول مدیریت بحران این شهرستان و مردم و سایر مسئولان به عنوان دومین پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی و سومین پایگاه شهری فوریت‌ها در این شهرستان به بهره برداری رسید.

صائب مدرسی با بیان اینکه منطقه مذکور در شهرستان جوانرود از مناطق صعب العبور است، گفت: این پایگاه با ۱ پزشک و ۱ دستگاه آمبولانس و نیز ۲تکنیسین ۲۴ ساعت آماده ارائه خدمت به شهروندان است.

وی همچنین از افتتاح پایگاه جاده‌ای فوریت‌های پزشکی در بخش ازگله طی هفته آینده خبر داد: بخش ازگله از توابع شهرستان ثلاث و باباجانی است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه تعداد پایگاه فوریت‌های پزشکی موجود در سطح استان کرمانشاه را ۵۴ پایگاه عنوان کرد.