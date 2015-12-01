رشد اقتصادی یزد مثبت است/ فعالیت ۳۰۰۰ واحد صنعتی در شرایط رکود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نمازی، ظهر سه شنبه در نشست مدیران دستگاه های اقتصادی استان یزد با بیان اینکه مدیران واحدهای صنعتی استان یزد، با تدبیر عمل می کنند، اظهار داشت: در شرایطی که اغلب واحدهای تولیدی در سطح کشور از رکود اقتصادی در رنج هستند، رشد اقتصادی استان یزد مثبت بوده است.

وی عنوان کرد: نحوه عملکرد دستگاه های اقتصادی استان یزد مطلوب بوده و تعامل مدیران این مجموعه ها، توانسته به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کند.

نمازی همچنین با اشاره به روند خوب جذب سرمایه گذار خارجی در استان یزد بیان کرد: این روند نشان از رشد اقتصادی استان یزد دارد.

همدلی مدیران دستگاه‌های اقتصادی یزد برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد می کند

مدیرکل گمرک استان یزد نیز در این نشست با تاکید بر همدلی و همزبانی مدیران اقتصادی استان یزد اظهار داشت: این همدلی در تشویق و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی اثرگذار است.

حسن یاسری با بیان اینکه گمرک استان یزد تلاش می کند در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا کند، اظهار داشت: گمرک یزد با ارائه بسته های حمایتی به تولیدکنندگان و پنجره واحد تجارت فرامرزی در صدد تقویت ارکان تولید و صادرات و تعامل سازنده با سازمان های همجوار به ویژه خانواده وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایه گذاری است.

چرخه تسهيل صادرات و رشد شاخص‌های بورس و وصول ماليات به يكديگر پيوسته‌اند

وی خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات از سوی گمرک باعث رشد صادرات می شود و رشد صادرات نیز علائم مثبتی به بورس ارسال می کند زیرا توسعه صادرات حکایت از آن دارد که جریان تولید و سرمایه و در نهایت صادرات در مسیر صحیح و پیشرفت قرار داشته که این امر در جذب سرمایه گذاران و تقویت بازار سرمایه و بورس از اهمیت بالایی برخوردار است.

یاسری با تاکید بر اینکه روند فعالیت دستگاه‌های اقتصادی در استان یزد، نتایج مطلوبی برای همه به ویژه بورس، مالیات، گمرک و ... به دنبال دارد، افزود: امیدواریم با این همکاری و مشارکت بتوانیم دولت را در خروج از رکود تورمی همراهی کنیم.