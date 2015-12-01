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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

نخست وزیر روسیه دستور اجرای تحریم های ترکیه را صادر کرد

نخست وزیر روسیه دستور اجرای تحریم های ترکیه را صادر کرد

«دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه دستور اجرای حکم رئیس جمهور این کشور برای تحریم های ترکیه را امضاء کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه دستور اجرای حکم رئیس جمهور این کشور برای تحریم های ترکیه را امضاء کرد.

در بیانیه دولت روسیه در این خصوص آمده است: «دیمیتری مدودف» حکم را امضاء کرد که طی آن اقدامات ویژه اقتصادی علیه ترکیه به دستور رئیس جمهور اجرایی می شود، اقداماتی که با هدف تضمین امنیت ملی روسیه در برابر اقدامات تروریستی و دیگر اقدامات غیر قانونی اتخاذ شده اند.

بر اساس این دستور تحریم های ترکیه از اول ماه ژانویه اجرایی خواهند شد.

در پی ساقط شدن جنگنده سوخو 24 روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه ولادیمیر پوتین دستور اعمال برخی تحریم ههای اقتصادی علیه آنکارا را صادر کرد.

کد مطلب 2989850
پیمان یزدانی

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