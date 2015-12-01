به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، دو شهروند فلسطینی دیگر امروز سه شنبه به ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، دو شهروند فلسطینی که قصد داشتند اقدام به انجام عملیات شهادت طلبانه علیه صهیونیستها در کرانه باختری کنند، هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

این در حالی است که نظامیان صهیونیست بعدازظهر امروز نیز یک دختر فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که تاکنون شمار شهدای انتفاضه قدس به حدود ۱۱۰ نفر رسیده اند.