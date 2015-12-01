تصادف در محور کرج - چالوس ۶ مصدوم برجای گذاشت

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعتی پیش‌بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با مزدا در محور کرج - چالوس ۶ نفر مصدوم شدند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این تصادف در کیلومتر ۲۶ جاده چالوس و در محدوده تونل شماره ۵ رخ داد.

معاون جمعیت هلال‌احمر استان البرز در پایان تأکید کرد: چهار نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید مدنی شهرستان کرج منتقل شدند و دو نفر دیگر در محل حادثه توسط نیروهای امدادی مداوا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از بعدازظهر امروز، سه‌شنبه بارش باران و تگرگ در محور کرج - چالوس شدت گرفته است.

اداره کل هواشناسی استان البرز اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی به سبب بارش برف و لغزندگی ناشی از بارش باران و کاهش دید افقی به علت مه را پیش‌بینی کرده است.

همچنین پلیس‌راه استان البرز همراه داشتن زنجیر چرخ برای رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی استان را دارند الزامی اعلام کرد.